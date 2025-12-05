Put и Call оферты в облигациях: ваша страховка и скрытая ловушка

Простыми словами: это особые даты, когда условия игры могут поменяться.
1. Put-оферта (оферта на пут) — ваше право продать
Что это?
Это ваше право (но не обязанность) досрочно продать облигацию эмитенту по номиналу в заранее известную дату.
Как работает?
Допустим, у вас облигация с put-офертой через 3 года. Когда наступает эта дата, вы решаете:
· Продать по номиналу, если рыночная цена ниже или вам нужны деньги.
· Продолжить держать, если условия вас устраивают.
Зачем это вам?
Страховка от роста ставок. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, цены старых облигаций упадут. Вы спокойно используете put, продадите по номиналу и купите более доходную бумагу.
Ликвидность. Это гарантированный выход «в деньги» в определённую дату.
Снижение риска. Особенно важно для долгих бумаг (10+лет). Хотя у нас и 3 года – уже риск.
На что смотреть?
Дата оферты — когда можно предъявить.
Заявление инвестора — обычно нужно подать уведомление брокеру заранее.
2. Call-оферта (оферта на колл) — право эмитента выкупить
Что это? Это право эмитента (но не обязанность) досрочно выкупить у вас облигацию по номиналу (или с небольшим премиумом) в определённую дату.
Как работает? Эмитент объявляет call-оферту, обычно, когда рыночные ставки падают. Ему невыгодно платить вам высокий купон, когда можно выпустить новые облигации под меньший процент.
Чем это грозит вам?
Риск реинвестирования. Вы получите номинал назад, но сможете реинвестировать эти деньги только в менее доходные активы.
Ограничение потенциала роста цены. Цена облигации не сможет сильно вырасти выше цены отзыва (call-цены), так как все знают о риске выкупа.
Внезапный возврат денег. Нужно быть готовым быстро найти им применение.
На что смотреть?
Дата/даты оферты (их может быть несколько).
Цена отзыва (часто равна номиналу, иногда 100%+).
Обязателен ли отзыв? (Есть безотзывные облигации — самые предсказуемые).
Практическая сводка:
✅ Ищем Put: Если хотим защиты на длинных сроках или ждём роста ставок. Премия за это право часто выражается в чуть более низком купоне.
⚠️ Осторожно с Call: Сравниваем доходность к отзыву и доходность к погашению. Принимаем решение, ориентируясь на меньшую из них — это и будет ваша реальная ожидаемая доходность.
Главный вывод
Всегда проверяйте расписание оферт в документации к облигации! Они — неотъемлемая часть доходности и риска.
Для себя ради эксперимента купила две облигации с put‑опционом; до срока ещё далеко, но уже понимаю, что не хочу отслеживать сроки. Подержу до оферты и, скорее всего, продам. И больше брать такие не буду.
