Put и Call оферты в облигациях: ваша страховка и скрытая ловушка

1. Put-оферта (оферта на пут) — ваше право продать

Что это?

Это ваше право (но не обязанность) досрочно продать облигацию эмитенту по номиналу в заранее известную дату.

Как работает?

Допустим, у вас облигация с put-офертой через 3 года. Когда наступает эта дата, вы решаете:

· Продать по номиналу, если рыночная цена ниже или вам нужны деньги.

· Продолжить держать, если условия вас устраивают.