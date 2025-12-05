ЦОК ОК МП 04.12 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

Put и Call оферты в облигациях: ваша страховка и скрытая ловушка

Приветствую, друзья! Сегодня разберу два важнейших понятия в мире облигаций, которые напрямую влияют на ваш доход и риски: Put и Call оферты.

Простыми словами: это особые даты, когда условия игры могут поменяться.

1. Put-оферта (оферта на пут) — ваше право продать

Что это?
Это ваше право (но не обязанность) досрочно продать облигацию эмитенту по номиналу в заранее известную дату.

Как работает?
Допустим, у вас облигация с put-офертой через 3 года. Когда наступает эта дата, вы решаете:

·        Продать по номиналу, если рыночная цена ниже или вам нужны деньги.

·        Продолжить держать, если условия вас устраивают.

Зачем это вам?

  • Страховка от роста ставок. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, цены старых облигаций упадут. Вы спокойно используете put, продадите по номиналу и купите более доходную бумагу.

  • Ликвидность. Это гарантированный выход «в деньги» в определённую дату.

  • Снижение риска. Особенно важно для долгих бумаг (10+лет). Хотя у нас и 3 года – уже риск.

На что смотреть?

  • Дата оферты — когда можно предъявить.

  • Заявление инвестора — обычно нужно подать уведомление брокеру заранее.

2. Call-оферта (оферта на колл) — право эмитента выкупить

Что это? Это право эмитента (но не обязанность) досрочно выкупить у вас облигацию по номиналу (или с небольшим премиумом) в определённую дату.

Как работает? Эмитент объявляет call-оферту, обычно, когда рыночные ставки падают. Ему невыгодно платить вам высокий купон, когда можно выпустить новые облигации под меньший процент.

Чем это грозит вам?

  • Риск реинвестирования. Вы получите номинал назад, но сможете реинвестировать эти деньги только в менее доходные активы.

  • Ограничение потенциала роста цены. Цена облигации не сможет сильно вырасти выше цены отзыва (call-цены), так как все знают о риске выкупа.

  • Внезапный возврат денег. Нужно быть готовым быстро найти им применение.

На что смотреть?

  • Дата/даты оферты (их может быть несколько).

  • Цена отзыва (часто равна номиналу, иногда 100%+).

  • Обязателен ли отзыв? (Есть безотзывные облигации — самые предсказуемые).

Практическая сводка:

✅ Ищем Put: Если хотим защиты на длинных сроках или ждём роста ставок. Премия за это право часто выражается в чуть более низком купоне.

⚠️ Осторожно с Call: Сравниваем доходность к отзыву и доходность к погашению. Принимаем решение, ориентируясь на меньшую из них — это и будет ваша реальная ожидаемая доходность.

Главный вывод

Всегда проверяйте расписание оферт в документации к облигации! Они — неотъемлемая часть доходности и риска.

Для себя ради эксперимента купила две облигации с put‑опционом; до срока ещё далеко, но уже понимаю, что не хочу отслеживать сроки. Подержу до оферты и, скорее всего, продам. И больше брать такие не буду.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков50 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет