📅 Итоги января: Дивиденды → в ОФЗ, точечные покупки и развод с тех.анализом.

Приветствую! Январь для бухгалтера — это особое состояние вселенной. Первая половина месяца — почти релакс. Вторая — стремительное погружение в годовой аврал. В инвестициях у меня было похожее разделение: спокойная стратегия и точечные действия.

Что сделала за месяц:

1. Реинвестирование дивидендов. Полученные дивиденды от X5 и Лукойла сразу пошли в работу. Направила их в ОФЗ. Как фундамент в портфеле.

2. Точечные покупки акций. Не было глобальных вливаний, только докупка по 1-5 штук в те бумаги, которые считаю сейчас актуальными:

o Сургутнефтегаз (префы)

o Транснефть (префы)

o Банк Санкт-Петербург

o ФосАгро

o Сбербанк



Результаты на конец месяца:

· Пассивный доход подрос и составил 11.65 %.

· Ежемесячный усредненный денежный поток от портфеля приблизился к отметке в 19 000 рублей. Это та цифра, которая еще реально не чувствуется в бюджете, т.к. не ежемесячно, но вселяет надежду.

· Срок до финансовой цели и процент ее выполнения — пока без существенных изменений. Работаю в режиме планомерного наращивания.

Полностью погрузилась в фундаментальный анализ, и оказалось, что это мой язык. Он дает конкретику и понимание бизнеса: что происходит с долгом, рентабельностью, выручкой компании. Сейчас еще увлек стоимостной анализ — поиск недооцененных рынком активов на основе цифр, а не настроений.

А вот технический анализ для себя решила пока отложить. Не мой инструмент. Для моих долгосрочных целей ФА дает гораздо больше уверенности.

Итог января: Месяц прошел в режиме системного накопления и глубокого изучения. Без резких движений, но с четким пониманием направления.

Не является ИИР.



