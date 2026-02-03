📅 Итоги января: Дивиденды → в ОФЗ, точечные покупки и развод с тех.анализом.
Что сделала за месяц:
1. Реинвестирование дивидендов. Полученные дивиденды от X5 и Лукойла сразу пошли в работу. Направила их в ОФЗ. Как фундамент в портфеле.
2. Точечные покупки акций. Не было глобальных вливаний, только докупка по 1-5 штук в те бумаги, которые считаю сейчас актуальными:
o Сургутнефтегаз (префы)
o Транснефть (префы)
o Банк Санкт-Петербург
o ФосАгро
o Сбербанк
Результаты на конец месяца:
· Пассивный доход подрос и составил 11.65 %.
· Ежемесячный усредненный денежный поток от портфеля приблизился к отметке в 19 000 рублей. Это та цифра, которая еще реально не чувствуется в бюджете, т.к. не ежемесячно, но вселяет надежду.
· Срок до финансовой цели и процент ее выполнения — пока без существенных изменений. Работаю в режиме планомерного наращивания.
Полностью погрузилась в фундаментальный анализ, и оказалось, что это мой язык. Он дает конкретику и понимание бизнеса: что происходит с долгом, рентабельностью, выручкой компании. Сейчас еще увлек стоимостной анализ — поиск недооцененных рынком активов на основе цифр, а не настроений.
А вот технический анализ для себя решила пока отложить. Не мой инструмент. Для моих долгосрочных целей ФА дает гораздо больше уверенности.
Итог января: Месяц прошел в режиме системного накопления и глубокого изучения. Без резких движений, но с четким пониманием направления.
Не является ИИР.
