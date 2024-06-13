Секретный код УПФР. Почему его нет в выписке и как его найти

Доброго времени суток! Никогда бы не подумала, что столкнусь с такой проблемой. Краткая предыстория — беру на обслуживание новую организацию, вновь созданное ООО на ОСНО. Все идет по плану — документы поданы, прошли регистрацию и вот новоявленный гендир радостно сообщает мне, что все готово, можно начинать работу.

Он открывает счет в банке, заключает договор на аренду офиса и пр. и пр. А я подключаю электронный документооборот и отчетность (не устаю восторгаться этими сервисами). Итак, ответственный момент — заполнение реквизитов в личном кабинете (выбрали Контур) и подача заявления на подключение страхователя к электронному документообороту СФР. Вот тут-то я и столкнулась с внезапной задачей.

Система заполнила все реквизиты сама, кроме (барабанная дробь) регистрационного номера в СФР. А почему? А потому что его нет в выписке из ЕГРЮЛ. Там есть регистрационный номер в ФСС, но это совсем другая история.

Я кручу-верчу выписку с разных сторон, но номера нет. Честно говоря, это моя первая организация взятая на обслуживание после реорганизации ПФР. Все остальные брала на обслуживание раньше и как-то изменения прошли тихо-мирно (я их и не заметила, в общем-то).

Методом проб и ошибок пыталась подобрать код УПФР (еще одно поле в заявлении) по району. Но заявление не проходило. Как потом выяснилось из-за неправильного номера СФР (я ж вставляла номер ФСС, а это совсем не то).

Как решила проблему? Позвонила на горячую линию этого СФР. Долго переключали, в результате перевели на нужного специалиста, девушка сильно удивилась формулировке в заявлении «Код УПФР» и продиктовала мне все номера, которые ей видно по ИНН организации. Услышав заветные 088-… я поняла, что это оно )))

Все получилось. Но… почему этого номера нет в выписке? И где его можно взять кроме как позвонив на горячую линию? Так и не поняла… Если знаете — расскажите. Учту.