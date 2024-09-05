ИП продает товар «из ниоткуда»

Итак, проблема. Нужно продать товар, который ИП на УСН Д-Р не покупал. На самом деле — не проблема)

В моем случае ИП занимается благоустройством территорий, подготовкой площадок для строительства. В процессе работы у ИП образуется грунт. Который можно/нужно продать.

Оставим в стороне экспертизы почвы и сопровождающие документы. Займемся бухгалтерским и налоговым учетом в 1С Бухгалтерия.

Итак, оприходовать грунт образовавшийся в процессе работы можно документом “Оприходование товаров” (Находится в меню Склад). Этот документ принимает к учету товары, которые организация не покупала.

Формируется следующая проводка Д 41 - К 91.01. Приходуем товар по рыночной цене, если нет других вариантов. Этот же документ формирует запись в КУДиР. У организации образовался Доход.

Теперь реализация. Я проводила стандартно - документ “Реализация товаров”. В нем выбираю созданную в процессе оприходования номенклатуру и отгружаю товар.

Документ формирует две проводки Д 90.02.1 - К 41 - списана стоимость реализованных товаров/МПЗ по цене оприходования (при УСН эта проводка формирует запись в разделе Расходы в КУДиР).

Д 62.01 - К 90.01.1 - получена выручка от продажи товаров/МПЗ.

Собственно, на этом все.