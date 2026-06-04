Золотые 15 минут или что нужно успеть сделать до того, как следователь зайдет в ваш кабинет?

Как подготовить «безопасную папку» на случай обыска, чтобы у следователя не было шанса освежить вашу память вашими же записями?

Подготовка «безопасной папки» — это минимизация улик. Ваша задача сделать так, чтобы в офисе и дома не было ничего, что связывало бы юридическую форму с реальным (серым) содержанием бизнеса. Вот пошаговая стратегия юридической гигиены:

1. Никогда не храните в офисе документы, которые не являются обязательными по закону.

Лучший способ защитить документы — передать их на хранение внешнему адвокату по договору об оказании правовой помощи. Обыск у адвоката возможен только по решению суда, и изъять документы, составляющие адвокатскую тайну, крайне сложно.

Вся критическая переписка, реестры реальных бенефициаров и схемы оптимизации должны лежать на зарубежных серверах с двухфакторной аутентификацией. При обыске изымают железо, а не облако.

2. Если у вас есть папка «Контрагенты», она должна содержать только:

Стандартные выписки из ЕГРЮЛ.

Распечатки из открытых сервисов (Прозрачный бизнес, СБИС, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС), доказывающие, что вы проявили должную осмотрительность .

Типовые договоры и чего там быть НЕ должно: ваших личных рукописных правок типа «этот договор — липа», «директор — номинал» или «согласовано с Иваном Ивановичем (бенефициар)».

3. Следователи в первую очередь смотрят метаданные файлов и историю браузера.

Используйте софт для автоматической очистки метаданных (автор, дата создания, путь на диске). Плохо, если в файле контрагента автором значится ваш системный администратор.

В мессенджерах используйте исчезающие сообщения. Никаких рабочих групп в WhatsApp1 или Telegram с обсуждением схем. При обыске телефон заберут первым — и ваши же «шутки» в чате станут доказательством умысла.

4. Самая частая ошибка вести личные записи и ежедневники. Юристы любят записывать поручения руководства.

Не используйте бумажные ежедневники для фиксации «серых» задач. Если записываете — используйте шифр или аббревиатуры, понятные только вам.

Никаких паролей или пометок на мониторах и под клавиатурой.

5. Если работаете с конфиденциальной информацией

Используйте зашифрованные разделы (например, VeraCrypt) или флешки с аппаратным шифрованием (ввод кода на самой флешке).

При обыске такая флешка — просто кусок пластика, если вы «забыли» код.

6. Тревожная кнопка в офисе