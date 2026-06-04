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Виктор Касаткин
Экономические преступления
Золотые 15 минут или что нужно успеть сделать до того, как следователь зайдет в ваш кабинет?

Золотые 15 минут или что нужно успеть сделать до того, как следователь зайдет в ваш кабинет?

Первые минуты обыска — это время психологического шока, когда совершаются роковые ошибки. Разбираем пошаговый lock-down алгоритм. Как за секунды заблокировать технику? Почему нужно выключить телефон вместо блокировки по пальцу? Что делать, пока силовики стоят на ресепшене? Читайте в статье...

Как подготовить «безопасную папку» на случай обыска, чтобы у следователя не было шанса освежить вашу память вашими же записями?

Подготовка «безопасной папки» — это минимизация улик. Ваша задача сделать так, чтобы в офисе и дома не было ничего, что связывало бы юридическую форму с реальным (серым) содержанием бизнеса. Вот пошаговая стратегия юридической гигиены:

1. Никогда не храните в офисе документы, которые не являются обязательными по закону.

  • Лучший способ защитить документы — передать их на хранение внешнему адвокату по договору об оказании правовой помощи. Обыск у адвоката возможен только по решению суда, и изъять документы, составляющие адвокатскую тайну, крайне сложно.

  • Вся критическая переписка, реестры реальных бенефициаров и схемы оптимизации должны лежать на зарубежных серверах с двухфакторной аутентификацией. При обыске изымают железо, а не облако.

2. Если у вас есть папка «Контрагенты», она должна содержать только:

  • Стандартные выписки из ЕГРЮЛ.

  • Распечатки из открытых сервисов (Прозрачный бизнес, СБИС, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС), доказывающие, что вы проявили должную осмотрительность.

  • Типовые договоры и чего там быть НЕ должно: ваших личных рукописных правок типа «этот договор — липа», «директор — номинал» или «согласовано с Иваном Ивановичем (бенефициар)».

3. Следователи в первую очередь смотрят метаданные файлов и историю браузера.

  • Используйте софт для автоматической очистки метаданных (автор, дата создания, путь на диске). Плохо, если в файле контрагента автором значится ваш системный администратор.

  • В мессенджерах используйте исчезающие сообщения. Никаких рабочих групп в WhatsApp1 или Telegram с обсуждением схем. При обыске телефон заберут первым — и ваши же «шутки» в чате станут доказательством умысла.

4. Самая частая ошибка вести личные записи и ежедневники. Юристы любят записывать поручения руководства.

  • Не используйте бумажные ежедневники для фиксации «серых» задач. Если записываете — используйте шифр или аббревиатуры, понятные только вам.

  • Никаких паролей или пометок на мониторах и под клавиатурой.

5. Если работаете с конфиденциальной информацией

  • Используйте зашифрованные разделы (например, VeraCrypt) или флешки с аппаратным шифрованием (ввод кода на самой флешке).

  • При обыске такая флешка — просто кусок пластика, если вы «забыли» код.

6. Тревожная кнопка в офисе

  • В офисе должна быть система экстренного уничтожения информации (программная или физическая — уничтожители HDD). Но помните: уничтожение документов в момент, когда в дверь стучат, выглядит как прямое доказательство вины. Лучше, чтобы «опасных» данных просто не было в доступе.

  • Главный принцип: Если следователь спросит: «Где список компаний-прокладок?», ваш ответ: «Такого списка не существует, я работаю только с законными структурами». И ваша папка должна это подтверждать.

Чек-лист как вести себя в первые 15 минут обыска?

Силовики используют его, чтобы деморализовать сотрудников и изъять технику до того, как ее успеют заблокировать. Вот пошаговый алгоритм действий, чтобы сохранить контроль:

1. Физическая и цифровая блокировка?

  • Пока группа заходит в здание и предъявляет удостоверения на ресепшене, у вас есть считанные секунды.

  • Заблокируйте всё, нажмите комбинацию клавиш для мгновенной блокировки компьютера (Win+L). Если есть «тревожная кнопка» размонтирования облачных дисков — жмите.

  • Выключите телефон полностью. Большинство современных смартфонов после перезагрузки требуют пароль, а не биометрию (отпечаток или лицо), что не даст полиции приложить ваш палец к сканеру. Спрячьте телефон в карман или сумку (не в стол!).

  • Лишнее со стола смахните в шредер или спрячьте в папку с «адвокатским досье» (если она есть) мелкие записки и стикеры с паролями.

2. Что делать, когда следователь зашел в кабинет?

  • Внимательно прочитайте постановление об обыске. Сфотографируйте его (если разрешат) или перепишите данные следователя и номер дела.

  • Звоните адвокату, это первое, что вы должны сделать. Заявите вслух: «Я вызываю адвоката, до его приезда никаких действий совершать не буду». Если телефон изъяли — требуйте, чтобы следователь сам обеспечил связь.

  • Если ведется видеосъемка, не закрывайте лицо руками (это выглядит как признание вины). Ведите себя спокойно, как профессионал, выполняющий рутинную процедуру.

3. Что делать, когда начинаются дружеские вопросы или жесткие наезды?

  • Не давайте пояснений и на любые вопросы («Что в этом сейфе?», «Кто владелец этой флешки?») отвечайте: «В соответствии со ст.51 Конституции РФ я воздержусь от пояснений до прибытия моего адвоката».

  • Вы не обязаны давать пароли, открывать заблокированные папки или объяснять структуру серверов. Пусть ищут сами. Помните: «забыть пароль» — это не преступление.

  • Обыск — не место для сарказма. Любая ваша шутка про «черную кассу» будет занесена в рапорт как косвенное признание.

4. как фиксировать понятых?

Посмотрите, кто выступает понятыми. Если это «свои» люди следователя (например, студенты-практики), зафиксируйте это. Понятые должны видеть каждое действие следователя. Если следователь ушел в другую комнату без понятых — немедленно делайте вслух замечание на камеру.

5. Как контролировать изъятие?

  • Следите, чтобы в протокол вносили серийные номера техники и описывали упаковку (пакет, пломба). Это не даст возможности подбросить файлы на ваш компьютер после изъятия.

  • Следователь в эти минуты — ваш процессуальный противник, а не просто парень, который делает свою работу. Относитесь к нему вежливо, но как к опасности.

Статью подготовил Виктор Касаткин - адвокат по налоговым и экономическим преступлениям.
Статью подготовил Виктор Касаткин - адвокат по налоговым и экономическим преступлениям.
  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

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Виктор Касаткин

Виктор Касаткин

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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