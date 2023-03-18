Экономика России сейчас: профессор МГУ Наталья Зубаревич

Профессор МГУ Н.В.Зубаревич ведущий специалист по экономике регионов, как всегда, дает очень точную картину экономической ситуации 2022 г. и тенденциям развитию 2023 г. Взгляд экономиста позволяет понять будущие тенденции. Наталья Зубаревич дала интервью Марианне Минскер на RTVI

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Ситуация в России в разных регионах весьма различная, где было много предприятий на экспорт в Европу и в Северную Америку очень сильно пострадали из-за санкций, если предприятия не смогли переориентироваться на Восток.

Произошёл рост в некоторых регионах, например, южный порт Тамань (Краснодарский край) очень сильно вырос, т.к. экспортные потоки переориентировались на Восток и Юг.

Экономика адаптировались благодаря рыночным основам, в некоторых отраслях произошел рост объемов продаж на экспорт.

Получилось то, что в результате того, что появлюсь посредники на внешних рынках, вырос экспорт. Как пример, нефть стали поставлять танкерами.

Относительно газа – большие пока вопросы, т.к. трубопроводы нельзя быстро построить, в самом быстром случае нужно лет 5. Заявляется рост строительства и продаж внутри страны.

Кемеровская область (добыча угля) – далеко до восточных портов, зато выросли цены, что дает доходы в бюджет. Есть спрос на качественный уголь на мировых рынках, этот товар находит сбыт.

Больше выросли отрасли цветной металлургии, обрабатывающей промышленности, Якутия выросла на 11%, это алмазный рынок, несмотря на закрытие биржи в Лондоне, вывоз алмазов осуществляется через Индию и третьи страны.

Выиграли регионы, которые ближе к дальневосточному порту, там, где высокая концентрация оборонной промышленности: Брянск, Владимир, Тула, Удмуртия, Киров, Курган, С.-Петербург, некоторые роёный Дальнего Востока.

По 49 регионам по данным Минфина РФ закончили прошлый год с профицитом бюджета, но дефицитных регионов стало больше в процентном отношения, чем было год назад.

Авиационная промышленность также нашла выходы, проф. Н.В.Зубаревич летела на самолете, несмотря на то, что ранее говорила, что не будут, но, увидев интервью владельца авиакомпании S7, поменяла свое мнение.

Из-за стимулирования Минфина РФ выросли расходы на ЖКХ, также выросли расходы регионов на новые территории.

Начали стабильно платить тем, кто участвует в специальной военной операции, но в 2,5 больше было и будет выплат на более чем 10 млн. детей в стране в малоимущих семьях – это пособия и помощь. Эти два вида расходов не дали сильно «просесть» доходам населения.

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Данные по личным доходам населения стишком несистематические и не дают полной картины реальной ситуации по регионам. Ситуация со статистикой в России очень скверная, из-за того, что статистика подчинена министерству экономики. Это практически нонсенс и уникальная негативная ситуация для мира, во всяком случае для цивилизованных стран. Принято выстраивать системы статистики учета независимо от тех, кто сильно заинтересован в результате.

По демографии (рост и падение численности населения) мы вернулась к ситуации 2004 – 2005 гг., то есть средняя полоса и северо-запад (кроме С.-Петербурга) падение рождаемости и ситуация будет ухудшаться.

Изучение региональной картины развития экономики вселяет некоторые надежды, мы будем наблюдать и стараться давать информацию.

Александр42
Александр42

Экономика России сейчас: профессор МГУ Наталья Зубаревич

Профессор МГУ Н.В.Зубаревич ведущий специалист по экономике регионов, как всегда, дает очень точную картину экономической ситуации 2022 г. и тенденциям развитию 2023 г. Взгляд экономиста позволяет понять будущие тенденции. Наталья Зубаревич дала интервью Марианне Минскер на RTVI

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