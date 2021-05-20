Изменения ГПК РФ с 1 сентября 2024 г.

В гражданском процессе у взыскателей появится обязанность направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа. Повысятся максимальные цены исков, которые рассматривают в упрощенном порядке. Изменятся нормы о протоколе заседания и о мотивированных судебных актах

Процессуальные законы очень редко меняются, это и понятно, т.к. это правила, которым рассматриваются миллионы судебных дел. Даже небольшое изменение Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) или Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) сильно меняют судебную практику.

До вступления в силу поправок в ГПК РФ осталось 17 дней, уже со 2 сентября 2024 г. суды будут работать с учетом поправок, вносимых федеральным законом от 12.06.2024 № 135-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

Бухгалтера сталкиваются с ГПК РФ, например, когда СФР взыскивает штраф с ООО за не вовремя сданную отчетность, обычно в этом случае делается судебный приказ, такие дела рассматриваются без вызова сторон на основании заявления, поступившего в суд. Такой документ можно легко отменить, об этом написано в ГПК РФ.

Также иногда бывает, когда бывшие сотрудники могут подать в суд на работодателя, суд будет рассматривать дело по ГПК РФ. Есть еще более важные дела, когда решается судьба недвижимости, либо расторгается брак, это все прерогатива судов общей юрисдикции, есть много дел ценой на на несколько сотен миллионов, когда в них участвуют граждане, то это дело будут рассматриваться по ГПК РФ.

Рассмотрим, что поменяется подробней.