Изменения ГПК РФ с 1 сентября 2024 г.

В гражданском процессе у взыскателей появится обязанность направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа. Повысятся максимальные цены исков, которые рассматривают в упрощенном порядке. Изменятся нормы о протоколе заседания и о мотивированных судебных актах
Процессуальные законы очень редко меняются, это и понятно, т.к. это правила, которым рассматриваются миллионы судебных дел. Даже небольшое изменение Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) или Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) сильно меняют судебную практику.
До вступления в силу поправок в ГПК РФ осталось 17 дней, уже со 2 сентября 2024 г. суды будут работать с учетом поправок, вносимых федеральным законом от 12.06.2024 № 135-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Бухгалтера сталкиваются с ГПК РФ, например, когда СФР взыскивает штраф с ООО за не вовремя сданную отчетность, обычно в этом случае делается судебный приказ, такие дела рассматриваются без вызова сторон на основании заявления, поступившего в суд. Такой документ можно легко отменить, об этом написано в ГПК РФ.
Также иногда бывает, когда бывшие сотрудники могут подать в суд на работодателя, суд будет рассматривать дело по ГПК РФ. Есть еще более важные дела, когда решается судьба недвижимости, либо расторгается брак, это все прерогатива судов общей юрисдикции, есть много дел ценой на на несколько сотен миллионов, когда в них участвуют граждане, то это дело будут рассматриваться по ГПК РФ.
Рассмотрим, что поменяется подробней.
Приказное производство
Взыскатель будет обязан направить должнику копии заявления о вынесении судебного приказа и приложений к нему. При подаче заявления к нему потребуется приложить в том числе уведомление о вручении или другие документы, которые подтверждают передачу этих копий должнику.
Закрепляется позиция Пленума Верховного Суда РФ (см. постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 62 (ред. от 05.04.2022)) о том, что к заявлению прилагают документ об уплате госпошлины.
На вынесение судебного приказа отводят 10 рабочих дней с даты, когда заявление поступит в суд. Сейчас срок составляет 5 дней.
Упрощенное производство
По упрощенной процедуре суды будут рассматривать дела о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена иска не более 250 тыс. руб. Исключение - дела приказного производства. Сейчас максимальная сумма - 100 тыс. руб.
Аналогично повысят предельный размер требования о признании права собственности для рассмотрения такого дела в упрощенном порядке.
Протоколы заседаний
Установят сокращенный список сведений, которые включают в письменный протокол заседания. Из действующего перечня в новый не вошли, в частности:
объяснения участников дела и их представителей;
показания свидетелей и разъяснения экспертами своих заключений;
информация об оглашении письменных доказательств;
данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудио и просмотра видео;
содержание судебных прений и заключений прокурора и представителей органов власти.
Перечисленные данные продолжат указывать только в протоколе закрытого заседания.
Уточнят, что суд не рассматривает и возвращает замечания на протокол, которые представили не в срок без ходатайства о его восстановлении.
Мотивированные судебные акты
По просьбе участников дела или их представителей мировой судья составит мотивированное решение в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления. Сейчас на это отведено 5 рабочих дней.
Первая инстанция, апелляция и кассационные суды общей юрисдикции (КСОЮ) смогут отложить составление мотивированного акта максимум на 10 рабочих дней. Для первой инстанции срок исчисляется с даты окончания разбирательства, а для апелляции и КСОЮ - со дня объявления в заседании резолютивной части. Сейчас для первой инстанции действует 5-дневный срок, который апелляция и КСОЮ применяют по аналогии.
Уточнят, что суды обязаны указывать в мотивированных актах дату их изготовления. Это касается первой инстанции, апелляции и КСОЮ.
Выводы
Конечно, нужно признать позитивным, что теперь взыскатель должен послать заявление о выдачи приказа должнику. В настоящее время копия не высылается, должник узнает зачастую постфактум. Это, конечно, нарушает баланс интересов.
Увеличение сроков также позитивно, т.к. сейчас многие сроки нереальны и часто нарушаются.
Увеличение суммы для упрощенного производства также важно, т.к. в стране инфляция, причем очень высокая. Пороговая сумма увеличена 2,5 раза со 100 тыс. руб., до 250 тыс. руб. При упрощенном производстве стороны обмениваются документами, рассмотрение осуществляется намного быстрей, чем при обычно производстве, т.к. нет очных заседаний.
Конечно, тут есть сильные изменения, касательно протоколов судебных заседаний. Было бы понятным, если бы аудиозаписи признали юридически значимыми и самостоятельным (сейчас они приложения к бумажному протоколу). Теперь протокол будет еще более формальной бумажкой, что развязывает руки нечистоплотным юристам. Например, совершенно неясно, как можно не вносить в него показания свидетелей. А где они тогда будут только на аудиозаписи? Лучше такие важные вещи повторять и на аудио- и на бумаге, чтобы не было огрех.
Документы
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 22.07.2024).
Федеральный закон от 12.06.2024 № 135-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 (ред. от 05.04.2022) «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве».
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