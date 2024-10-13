Масштабный сбой сайтов судов

Информационная система российских судов массово вышла из строя. Не работают сайты, ГАС «Правосудие», личные кабинеты работников судов и даже интернет-телефония арбитражных судов. Она до сих пор работает на сервисе Lync, который уже не поддерживается Microsoft. Устранить сбой смогут не раньше 18 октября 2024 г.

Информационная система российских суды столкнулись с гигантским «инцидентом информационной безопасности», в результате выведено из строя множество ресурсов, составляющих общую судебную IT-структуру. Об этом «инциденте» говорится в документе судебного департамента при Верховном суде РФ, скан-копию которого опубликовала «Фонтанка». Источник РБК подтвердил его подлинность:

Письмо судебного департамента при ВС РФ от 08.10.2024

Документ не раскрывает его природу «инцидента». Согласно информации из открытых источников, это была крупномасштабная хакерская атака. Ответственность за выход из строя судебной ИТ-инфраструктуры взяли на себя хакеры из группировки BO Team, говорится на сайте РБК.

Как написали СМИ хакерам удалось взломать интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, а вместе с ними – и сайты мировых судей на домене msudrf.ru. Помимо этого, перестали функционировать модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru) и личные кабинеты работников судов.

На данный момент не работают:

- сайты судов общей юрисдикции, управлений Судебного департамента в российских регионах на домене sudrf.ru,

- службы электронной почты ГАС «Правосудие»,

- интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru,

- телефония арбитражных судов,

- сайты мировых судей на домене msudrf.ru,

- модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru),

- личные кабинеты работников судов,

- портал технической поддержки с внешними информационными системами,

- модуль «ЭПр-СМЭВ», который обеспечивает работу системы межведомственного электронного взаимодействия,

- сервис ПИ «ВКС» (расписание сеансов судебных заседаний в режиме видео-конференц-связи),

- сервис ПИ «Недвижимость».

При этом картотека дел арбитражных судов работает на момент написания статьи.

Мы уже ране писали о том, что хакеры уже ранее атаковали электронные системы судов в 2022 г. и в 2023 г.