Масштабный сбой сайтов судов

Информационная система российских суды столкнулись с гигантским «инцидентом информационной безопасности», в результате выведено из строя множество ресурсов, составляющих общую судебную IT-структуру. Об этом «инциденте» говорится в документе судебного департамента при Верховном суде РФ, скан-копию которого опубликовала «Фонтанка». Источник РБК подтвердил его подлинность:
Документ не раскрывает его природу «инцидента». Согласно информации из открытых источников, это была крупномасштабная хакерская атака. Ответственность за выход из строя судебной ИТ-инфраструктуры взяли на себя хакеры из группировки BO Team, говорится на сайте РБК.
Как написали СМИ хакерам удалось взломать интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, а вместе с ними – и сайты мировых судей на домене msudrf.ru. Помимо этого, перестали функционировать модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru) и личные кабинеты работников судов.
На данный момент не работают:
- сайты судов общей юрисдикции, управлений Судебного департамента в российских регионах на домене sudrf.ru,
- службы электронной почты ГАС «Правосудие»,
- интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru,
- телефония арбитражных судов,
- сайты мировых судей на домене msudrf.ru,
- модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru),
- личные кабинеты работников судов,
- портал технической поддержки с внешними информационными системами,
- модуль «ЭПр-СМЭВ», который обеспечивает работу системы межведомственного электронного взаимодействия,
- сервис ПИ «ВКС» (расписание сеансов судебных заседаний в режиме видео-конференц-связи),
- сервис ПИ «Недвижимость».
При этом картотека дел арбитражных судов работает на момент написания статьи.
Мы уже ране писали о том, что хакеры уже ранее атаковали электронные системы судов в 2022 г. и в 2023 г.
Комментарии3
Ни фига картотека не работает.
Направил два разных ходатайства через кад.арбитр, одно о выдаче исполнительного листа, другое об ознакомлении с экспертизой в режиме ограниченного доступа, то есть, ознакомление с документами через портал кад.арбитр, на электронную почту уведомления о приеме ходатайств пришли, а вот в карточках судебных дел сведения не отразились.
Не работает кад.арбитр.
Ждем...
Поиск по картоткек дел работает, а вот сервисы (подача документов и т.п.) нет, это и написано в стате выше. Если не работаю электронные кабинеты сотрудников, ясно, что и остальные ничего не работает с документами. Не факт, что 18.10.2024 будет работать.
Они рекомендуют использвоать почтовый обмен "Почты России".
нуачо хотели-то? Это еще цветочки.
ИМХО, еще немного - и будем возвращаться к созданию документооборота ручками и подаче документов ножками.
ну да, ну да, замечательное решение. Может, это такое сознательное вспомоществование этому подыхающему сервису?