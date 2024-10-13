Александр @42
Интернет и IT

Масштабный сбой сайтов судов

Информационная система российских судов массово вышла из строя. Не работают сайты, ГАС «Правосудие», личные кабинеты работников судов и даже интернет-телефония арбитражных судов. Она до сих пор работает на сервисе Lync, который уже не поддерживается Microsoft. Устранить сбой смогут не раньше 18 октября 2024 г.
Масштабный сбой сайтов судов

Информационная система российских суды столкнулись с гигантским «инцидентом информационной безопасности», в результате выведено из строя множество ресурсов, составляющих общую судебную IT-структуру. Об этом «инциденте» говорится в документе судебного департамента при Верховном суде РФ, скан-копию которого опубликовала «Фонтанка». Источник РБК подтвердил его подлинность:

Письмо судебного департамента при ВС РФ от 08.10.2024

 Документ не раскрывает его природу «инцидента». Согласно информации из открытых источников, это была крупномасштабная хакерская атака. Ответственность за выход из строя судебной ИТ-инфраструктуры взяли на себя хакеры из группировки BO Team, говорится на сайте РБК.

 Как написали СМИ хакерам удалось взломать интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, а вместе с ними – и сайты мировых судей на домене msudrf.ru. Помимо этого, перестали функционировать модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru) и личные кабинеты работников судов.

На данный момент не работают:

-      сайты судов общей юрисдикции, управлений Судебного департамента в российских регионах на домене sudrf.ru,

-      службы электронной почты ГАС «Правосудие»,

-      интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru,

-      телефония арбитражных судов,

-      сайты мировых судей на домене msudrf.ru,

-      модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru),

-      личные кабинеты работников судов,

-      портал технической поддержки с внешними информационными системами,

-      модуль «ЭПр-СМЭВ», который обеспечивает работу системы межведомственного электронного взаимодействия,

-      сервис ПИ «ВКС» (расписание сеансов судебных заседаний в режиме видео-конференц-связи),

-      сервис ПИ «Недвижимость».

При этом картотека дел арбитражных судов  работает на момент написания статьи.

Мы уже ране писали о том, что хакеры уже ранее атаковали электронные системы судов в 2022 г. и в 2023 г.

Комментарии

3
  • Константин Чупырь
    Налоговый Юрист и Налоговый консультант

    Ни фига картотека не работает.

    Направил два разных ходатайства через кад.арбитр, одно о выдаче исполнительного листа, другое об ознакомлении с экспертизой в режиме ограниченного доступа, то есть, ознакомление с документами через портал кад.арбитр, на электронную почту уведомления о приеме ходатайств пришли, а вот в карточках судебных дел сведения не отразились.

    Не работает кад.арбитр.

    Ждем...

  • Александр @42
    Главный специалист

    Поиск по картоткек дел работает, а вот сервисы (подача документов и т.п.) нет, это и написано в стате выше. Если не работаю электронные кабинеты сотрудников, ясно, что и остальные ничего не работает с документами. Не факт, что 18.10.2024 будет работать.

    Они рекомендуют использвоать почтовый обмен "Почты России".

  • Жанна

    нуачо хотели-то? Это еще цветочки.

    ИМХО, еще немного - и будем возвращаться к созданию документооборота ручками и подаче документов ножками.

    Они рекомендуют использвоать почтовый обмен "Почты России".

    ну да, ну да, замечательное решение. Может, это такое сознательное вспомоществование этому подыхающему сервису?