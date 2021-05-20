С 1 апреля 2025 г. вводится новый сбор за распространение онлайн-рекламы

Федеральным законом от 26.12.2024 № 479-ФЗ вносятся изменения сразу в семь законов (список законов приведён в разделе «Нормативно-правовые документы»).

Рекламораспространителей и операторов рекламных систем обязали отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от продвижения в интернете товаров, работ и услуг для потребителей в РФ.

Деньги пойдут, в частности, на господдержку правообладателей компьютерных программ и баз данных из реестра отечественного ПО.

Исчислением сбора займется Роскомнадзор.

Однако российский рекламодатель, который пользуется услугами зарубежного рекламораспространителя для привлечения внимания отечественных потребителей, сам рассчитает и удержит сумму сбора из оплаты таких услуг.

Не нужно делать отчисления при распространении рекламы, например, на сайтах, которыми владеют информационные агентства либо вещатели теле- или радиоканалов. Освобождены от обязательных отчислений, также, в частности, владельцы сайтов - вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; сетевые издания, редакции или учредители которых соответствуют одному из установленных критериев; общероссийские обязательные общедоступные телеканалы.

Правительство РФ установит среди прочего критерии отнесения к рекламе информации на отдельных онлайн-ресурсах.