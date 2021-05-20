С 1 апреля 2025 г. вводится новый сбор за распространение онлайн-рекламы

Федеральным законом от 26.12.2024 № 479-ФЗ вносятся изменения сразу в семь законов (список законов приведён в разделе «Нормативно-правовые документы»).
1. Сбор за распространение онлайн-рекламы
Рекламораспространителей и операторов рекламных систем обязали отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от продвижения в интернете товаров, работ и услуг для потребителей в РФ.
Деньги пойдут, в частности, на господдержку правообладателей компьютерных программ и баз данных из реестра отечественного ПО.
Исчислением сбора займется Роскомнадзор.
Однако российский рекламодатель, который пользуется услугами зарубежного рекламораспространителя для привлечения внимания отечественных потребителей, сам рассчитает и удержит сумму сбора из оплаты таких услуг.
Не нужно делать отчисления при распространении рекламы, например, на сайтах, которыми владеют информационные агентства либо вещатели теле- или радиоканалов.
Освобождены от обязательных отчислений, также, в частности, владельцы сайтов - вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; сетевые издания, редакции или учредители которых соответствуют одному из установленных критериев; общероссийские обязательные общедоступные телеканалы.
Правительство РФ установит среди прочего критерии отнесения к рекламе информации на отдельных онлайн-ресурсах.
2. Реклама потребкредитов и займов
В рекламе ипотеки и иных кредитов (займов) для потребителей должно быть предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Требования к длительности и формату сообщения такие:
в радиопрограммах — не менее 3 сек.;
в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании - не менее 3 сек. и минимум 5% площади кадра;
при других способах распространения - не менее 5% рекламной площади или пространства.
Если в рекламе есть хотя бы 1 условие, которое влияет на полную стоимость финансового продукта, нужно разместить предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)». Также следует указать раздел сайта кредитора, где можно подробно ознакомиться с данными положениями. Если обозначить этот раздел невозможно, в рекламе нужно привести все эти условия без предупреждения. Требования к длительности и формату информирования те же.
Договоры о распространении на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, которые заключили ранее 1 марта 2025 года, нужно привести в соответствие с новыми требованиями до срок до 1 сентября 2025 года.
Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 23.11.2024) «О средствах массовой информации».
3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «О рекламе».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О связи».
6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей».
7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 22.06.2024) «О потребительском кредите (займе)».
Начать дискуссию