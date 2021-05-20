Александр @42
Реклама

С 1 апреля 2025 г. вводится новый сбор за распространение онлайн-рекламы

С 1 апреля 2025 года многие распространители интернет-рекламы должны платить сбор с доходов от своей деятельности. С 1 марта 2025 года в рекламу потребкредитов и займов надо включать больше сведений для защиты возможных заемщиков. Законом от 26.12.2024 № 479-ФЗ вносятся изменения в 7 законов.

Федеральным законом от 26.12.2024 № 479-ФЗ вносятся изменения сразу в семь законов (список законов приведён в разделе «Нормативно-правовые документы»).

 1. Сбор за распространение онлайн-рекламы

Рекламораспространителей и операторов рекламных систем обязали отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от продвижения в интернете товаров, работ и услуг для потребителей в РФ.

Деньги пойдут, в частности, на господдержку правообладателей компьютерных программ и баз данных из реестра отечественного ПО.

Исчислением сбора займется Роскомнадзор.

Однако российский рекламодатель, который пользуется услугами зарубежного рекламораспространителя для привлечения внимания отечественных потребителей, сам рассчитает и удержит сумму сбора из оплаты таких услуг.

Не нужно делать отчисления при распространении рекламы, например, на сайтах, которыми владеют информационные агентства либо вещатели теле- или радиоканалов.

Освобождены от обязательных отчислений, также, в частности, владельцы сайтов - вещатели телеканалов и (или) радиоканалов; сетевые издания, редакции или учредители которых соответствуют одному из установленных критериев; общероссийские обязательные общедоступные телеканалы.

Правительство РФ установит среди прочего критерии отнесения к рекламе информации на отдельных онлайн-ресурсах.

 2.     Реклама потребкредитов и займов

В рекламе ипотеки и иных кредитов (займов) для потребителей должно быть предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Требования к длительности и формату сообщения такие:

  • в радиопрограммах — не менее 3 сек.;

  • в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании - не менее 3 сек. и минимум 5% площади кадра;

  • при других способах распространения - не менее 5% рекламной площади или пространства.

Если в рекламе есть хотя бы 1 условие, которое влияет на полную стоимость финансового продукта, нужно разместить предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)». Также следует указать раздел сайта кредитора, где можно подробно ознакомиться с данными положениями. Если обозначить этот раздел невозможно, в рекламе нужно привести все эти условия без предупреждения. Требования к длительности и формату информирования те же.

Договоры о распространении на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, которые заключили ранее 1 марта 2025 года, нужно привести в соответствие с новыми требованиями до срок до 1 сентября 2025 года.

 Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 23.11.2024) «О средствах массовой информации».

3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «О рекламе».

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О связи».

6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей».

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8.  Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 22.06.2024) «О потребительском кредите (займе)».

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