Туда и обратно: лимиты по НДС для упрощенцев продлили до 2029 года

04.07.2026 вступил в силу федеральный закон № 228-ФЗ о сохранении порогов выручки по НДС для юридических лиц и предпринимателей на УСН. По ПСН пока идет обсуждение, но проекты законов не внесены для рассмотрения Госдумой РФ.

Пороговое значение дохода, при превышении которого плательщики УСН переходят на исчисление НДС, оставили на уровне 20 млн руб. Лимит сохранят еще на 2027 - 2029 годы. Затем его постепенно снизят до 15 млн руб. (выручка за 2029 год), а потом - до 10 млн руб. (выручка за 2030 год).

Аналогичные изменения предусмотрены и в отношении предельного размера доходов за текущий год для освобождения от НДС:

· 20 млн руб. - за 2026 - 2029 гг.;

· 15 млн руб. - за 2030 г.;

· 10 млн руб. - за 2031 г. и последующие годы.

Законом также уточнили лимиты доходов за предшествующий налоговый период по УСН и за календарный год, предшествующий году перехода на спецрежим, при превышении которых нужно платить НДС.

Закон вступил в силу 4 июля 2026 года.

Отложить снижение порога выручки предложил президент на Петербургском международном экономическом форуме.

Точнее до 2029 года

По ПСН пока ситуация сложная

Действующая норма

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, лимит доходов для применения ПСН снижается поэтапно: в 2026 году — 20 млн руб., в 2027 году — 15 млн руб., с 2028 года и далее — 10 млн руб. Пока этот закон не изменён, именно эти цифры и остаются в силе на 2027 год.

Откуда слухи — и почему они не совсем беспочвенны?

По УСН решение о снижении уже реально заморозили: с 04.07.2026 действует закон № 228-ФЗ, по которому порог для НДС на УСН зафиксировали на уровне 20 млн руб. на три года. Решение приняли быстро, после того как на ПМЭФ-2026 президент предложил отложить дальнейшее снижение порога.

А вот на ПСН эту меру не распространили. В Госдуме РФ прямо указывали на разницу в механизмах: налог на УСН платится с фактического дохода, а на ПСН — заранее фиксированной суммой с потенциально возможного дохода, который устанавливает регион.

Ещё в июне бизнес-объединения обращались в Правительство РФ с просьбой заморозить лимиты и для патента (по оценкам, это может затронуть около 33 тыс. предпринимателей), а замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что вопрос лимита по ПСН будет прорабатываться отдельно — с регионами, бизнесом и экспертным сообществом, и что решение может быть принято «до конца года». Но это было летом 2026 года, и с тех пор никакого законопроекта в Госдуму РФ по этому вопросу внесено не было.

Тем не менее надежды есть, т.к. подобные поправки в НК РФ обычно принимают ближе к концу года (как это было с 425-ФЗ в ноябре 2025 года), так что имеет смысл ИП на ПСН следить за новостями в октябре - ноябре — не исключено, что решение по ПСН появится именно тогда.

Выводы

1. Предельный размер доходов за предшествующий год для освобождения бизнеса на УСН от НДС в текущем году в размере 20 млн руб. сохранен до 2028 г. включительно. Далее он снижается: 15 млн руб. - за 2029 г., 10 млн руб. - за 2030 г. и последующие годы. Аналогичные изменения предусмотрены и для предельного размера доходов за текущий год для освобождения от НДС

2. По ПСН аналогичных законов не принято, но проходят обсуждения.

Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».