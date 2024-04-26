Как устроен бухгалтерский счет 28 «Брак в производстве»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе рассказываю, зачем нужен счет 28 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 28. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 28

Счет 28 предназначен для калькулирования себестоимости производственного брака — продукции, работ или услуг, ненадлежащего качества.

Интересный факт: брак, который заключается на небесах, и брак, который допускается в цехе, — слова с разной этимологией. Первое происходит от старославянского «брати» — брать (в жены). Второе — от немецкого «brack» — недостаток.

По дебету счета 28 учитывается производственная себестоимость брака. Брак считается исправимым, если выполняются два условия:

Довести продукт до надлежащего качества технически возможно. Сделать это экономически целесообразно.

Лет 20 назад я отвечал за производственный учет на заводе. Приличная часть продукции завода отгружалась тюменским нефтяникам. Как-то обратил внимание, что материальные затраты по одному заказу в несколько раз превысили плановые. Зарплата рабочих тоже была перерасходована. Пошел выяснять причины. Оказалось, что по технологии основным материалом служит стальная труба. Снабженцы долго искали трубу требуемого диаметра с нужной толщиной стенки, работу над заказом не начинали, а не сдать в срок никак нельзя было — тюменцы суровые ребята были. От безысходности цеховые взяли со склада дорогущую поковку (по форме — такая же труба, но сплошная внутри) и фрезеровали внутри отверстие нужного диаметра.

Тогда экономическая целесообразность была — завод сильно зависел от заказов нефтяников. Но часто дешевле выбросить бракованную продукцию, чем исправить ее. В этом случае брак считается неисправимым. Еще его называют окончательным.

Если брак исправим, по дебету счета 28 отражаются затраты по его исправлению. С кредита списываются годные материалы и возмещения от виновников брака. Оставшаяся сумма возвращается в производство, если брак исправлен, или списывается на расходы — если брак признан окончательным.

Инструкция по применению Плана счетов подразумевает, что себестоимость любого брака возвращается в производство. Но вы же уже привыкли, что План счетов не дружит с новыми бухгалтерскими стандартами. С 2021 года вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», который запретил включать потери от брака в стоимость незавершенного производства и готовой продукции. Теперь окончательный брак списывается на расходы периода. И в его себестоимость не включаются общехозяйственные расходы.

Как работает счет 28

По механике работы счет 28 схож со счетами 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства».

По дебету счета отражаются затраты на брак:

Дт 28 Кт 20, 21, 23, 29 — себестоимость выявленного внутреннего брака (отловил ОТК);

Дт 28 Кт 40, 43 — себестоимость выявленного внешнего брака (вернул покупатель);

Дт 28 Кт 10, 25, 60, 69, 70, 71, 76 — затраты на исправление брака.

С кредита списываются суммы поступлений и себестоимость брака:

Дт 73, 76 Кт 28 — возмещения от виновников брака;

Дт 10 Кт 28 — стоимость годных материалов;

Дт 20 Кт 28 — себестоимость исправленного брака;

Дт 90 Кт 28 — себестоимость окончательного брака.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь и здесь.

Внутри синтетического счета 28 организуется аналитический учет — по подразделениям, видам продукции, статьям затрат, причинам и виновникам брака.

Что можно увидеть из оборотки по счету 28

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 28. Сальдо — себестоимость выявленного, но еще не исправленного и не списанного брака. Обороты многокомпонентные, отдельного экономического смысла не несут.