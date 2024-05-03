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Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 3

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен доходам, расходам и финансовым результатам.
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 3
Изображение создано с помощью ИИ OpenAI © /Алексей Иванов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. Уже третий. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. Вчера вы договорились о продаже товаров и получили от покупателя половину предоплаты. Сегодня отгрузили товары покупателю. Завтра он оплатит оставшуюся половину суммы. Когда получен доход?

Анонимная викторина

Проголосовали 11 человек

ПОДСКАЗКА

2. Вчера вы договорились о покупке товаров и перечислили поставщику половину предоплаты. Сегодня получили товары от поставщика. Завтра вы оплатите оставшуюся половину суммы. Когда осуществлен расход?

Анонимная викторина

Проголосовали 10 человек

ПОДСКАЗКА

3. Половина поступивших на расчетных счет денег ушла на выплаты персоналу и кредиторам. Оставшаяся половина — это:

Анонимная викторина

Проголосовали 10 человек

ПОДСКАЗКА

4. Какой вид прибыли ни в коем случае не должен отсутствовать у компании, чтобы она не разорилась?

Анонимная викторина

Проголосовали 10 человек

ПОДСКАЗКА

5. Резервный капитал образуется из:

Анонимная викторина

Проголосовали 9 человек

ПОДСКАЗКА

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