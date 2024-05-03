Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 3

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. Уже третий. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
1. Вчера вы договорились о продаже товаров и получили от покупателя половину предоплаты. Сегодня отгрузили товары покупателю. Завтра он оплатит оставшуюся половину суммы. Когда получен доход?
Анонимная викторина
2. Вчера вы договорились о покупке товаров и перечислили поставщику половину предоплаты. Сегодня получили товары от поставщика. Завтра вы оплатите оставшуюся половину суммы. Когда осуществлен расход?
Анонимная викторина
3. Половина поступивших на расчетных счет денег ушла на выплаты персоналу и кредиторам. Оставшаяся половина — это:
Анонимная викторина
4. Какой вид прибыли ни в коем случае не должен отсутствовать у компании, чтобы она не разорилась?
Анонимная викторина
5. Резервный капитал образуется из:
Анонимная викторина
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Комментарии3
Алексей, картинки у вас такие. что невозможно пройти мимо.🔥🔥🔥
А в тесте были проколы сегодня первый раз, в следующий раз не буду торопитья.
Картинки к тестам нейросеть DALL-E рисует, я только промпт пишу. Картинки к другим постам - живая девушка по моим ТЗ.
Картинка класс! И гномы, и дракон, и роботы)))