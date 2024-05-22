Как управлять производством и дистрибуцией контента для бухгалтеров

Дал интервью о том, как создавать самый читаемый контент для бухгалтеров. В том числе на нашем любимом Клерке. Рекомендую посмотреть, даже если вы не планируете делать блог или СМИ для бухгалтеров. А уж если планируете — смотреть обязательно!

В начале мая дал интервью Ире Ильяховой для ее проекта «Клуб главредов». Боялся, что оно выйдет слишком специализированным, ориентированным исключительно на главредов и прочих медиаменеджеров. Но нет, получилось живенько! Фаундер «Клерка» Борис Мальцев сказал, что это лучший пиар его проекта за несколько лет и тут же выложил интервью в своей «Трибуне». В субботу. В 22:58. Поэтому выкладываю его еще раз, уже в прайм-тайм.

Начало беседы можно вставлять в статью Википедии, посвященную понятию когнитивного диссонанса. Чувак в «Адидасе» с очень короткой стрижкой заявляет, что в первую очередь ощущает себя ученым и преподавателем. А дальше разложили по полочкам мой опыт создания и управления редакцией блогов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Прошлись по редакционным процессам, особенностям восприятия информации целевой аудиторией, коммерциализации контента, конкуренции и сотрудничестве в рынке продуктов для бухгалтеров. Даже тетю Машу вспомнили.

Короче, стоит посмотреть, даже если вы не планируете делать блог или СМИ для бухгалтеров. А уж если планируете — смотреть обязательно!

А вот что внутри:

Кто я такой и почему стал создавать контент для бухгалтеров. Как измерить эффективность PR. Как заместить лидогенерацию из запрещенных соцсетей лидами с Клерка. Где еще можно вести блог бухгалтерской компании. Почему бездумная SEO (поисковая оптимизация) не приводит к увеличению продаж. Контентная стратегия — делать внешние блоги, а не тащить всех на сайт. Как работать с бухгалтерской аудиторией и не утонуть в потоке хейта. Стоит ли делать наемного работника лицом компании. Как статьи на Клерке набирают трафик: специфика каналов входа, инфоповодов и вечнозеленого контента, SEO наоборот. Переупаковка контента: как делать много контента для разных площадок и аудиторий небольшой редакцией. Кто должен писать бухгалтерские статьи: эксперт или копирайтер. Как выстроить редакционные процессы: контент-планирование, производство, дистрибуция, найм, мотивация. Контент-маркетинг: как коммерциализировать трафик через вебинары и статьи в блоге. PR-активности Моего дела. Почему мы не стали делать бренд-медиа. Как PR-департамент из центра затрат стал центром прибыли. Сколько мы платили авторам. Как обучить сотрудников правилам деловой переписки. Что я изменил бы в своем подходе, начиная новый контент-проект. Что я думаю про Актион (тут смешно). Кто такая тетя Маша (а тут грустно). Выводы.