Как управлять производством и дистрибуцией контента для бухгалтеров

В начале мая дал интервью Ире Ильяховой для ее проекта «Клуб главредов». Боялся, что оно выйдет слишком специализированным, ориентированным исключительно на главредов и прочих медиаменеджеров. Но нет, получилось живенько! Фаундер «Клерка» Борис Мальцев сказал, что это лучший пиар его проекта за несколько лет и тут же выложил интервью в своей «Трибуне». В субботу. В 22:58. Поэтому выкладываю его еще раз, уже в прайм-тайм.
Начало беседы можно вставлять в статью Википедии, посвященную понятию когнитивного диссонанса. Чувак в «Адидасе» с очень короткой стрижкой заявляет, что в первую очередь ощущает себя ученым и преподавателем. А дальше разложили по полочкам мой опыт создания и управления редакцией блогов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Прошлись по редакционным процессам, особенностям восприятия информации целевой аудиторией, коммерциализации контента, конкуренции и сотрудничестве в рынке продуктов для бухгалтеров. Даже тетю Машу вспомнили.
Короче, стоит посмотреть, даже если вы не планируете делать блог или СМИ для бухгалтеров. А уж если планируете — смотреть обязательно!
А вот что внутри:
Кто я такой и почему стал создавать контент для бухгалтеров.
Как измерить эффективность PR.
Как заместить лидогенерацию из запрещенных соцсетей лидами с Клерка.
Где еще можно вести блог бухгалтерской компании.
Почему бездумная SEO (поисковая оптимизация) не приводит к увеличению продаж.
Контентная стратегия — делать внешние блоги, а не тащить всех на сайт.
Как работать с бухгалтерской аудиторией и не утонуть в потоке хейта.
Стоит ли делать наемного работника лицом компании.
Как статьи на Клерке набирают трафик: специфика каналов входа, инфоповодов и вечнозеленого контента, SEO наоборот.
Переупаковка контента: как делать много контента для разных площадок и аудиторий небольшой редакцией.
Кто должен писать бухгалтерские статьи: эксперт или копирайтер.
Как выстроить редакционные процессы: контент-планирование, производство, дистрибуция, найм, мотивация.
Контент-маркетинг: как коммерциализировать трафик через вебинары и статьи в блоге.
PR-активности Моего дела.
Почему мы не стали делать бренд-медиа.
Как PR-департамент из центра затрат стал центром прибыли.
Сколько мы платили авторам.
Как обучить сотрудников правилам деловой переписки.
Что я изменил бы в своем подходе, начиная новый контент-проект.
Что я думаю про Актион (тут смешно).
Кто такая тетя Маша (а тут грустно).
Выводы.
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Комментарии1
А что ты думаешь про Актион, можно подробнее??