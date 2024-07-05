Вертикальный анализ финансовой отчетности: зачем и как его проводить

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня речь пойдет о подходе, который позволяет оценить структуру активов, пассивов и финансовых результатов компании.

Зачем проводить вертикальный анализ

Вертикальный анализ — метод исследования структуры финансовой отчетности за один отчетный период. Его проводят, преследуя две цели:

Определить вклад каждой статьи отчетности в итоговый результат и изменение этого вклада по сравнению с прошлыми периодами. Доля дебиторской задолженности в активах в этом году увеличилась, а денежных средств снизилась? Стоит задуматься о найме коллекторов об усилении работы с дебиторами. Чистая прибыль занимает 1% от выручки, а управленческие расходы — 50%? Кажется, мы не бизнесом занимаемся, а обеспечением красивой жизни менеджмента. Сопоставить структуру с бенчмарком — конкурентом или лидером отрасли. Абсолютные цифры «Пятерочки» и региональной сети магазинов несопоставимы, сравнение относительных же даст понять, где искать резервы повышения эффективности. Лидер растит долю коммерческих расходов, уменьшает долю управленческих, при этом прибыли в выручке становится больше? Ок, главбух, готовь план по сокращению штата бухгалтерии!

Как проводить вертикальный анализ

Общий принцип универсален, но алгоритм расчета зависит от формы финансовой отчетности.

Для бухгалтерского баланса:

Оценка конкретного вида активов / Общая стоимость активов

Оценка конкретного вида пассивов / Общая стоимость пассивов

Для отчета о финансовых результатах:

Оценка конкретного вида доходов, расходов и финансовых результатов / Выручка

Для отчета о движении денежных средств:

Оценка конкретного вида поступлений / Сумма поступлений от всех видов деятельности

Оценка конкретного вида выплат / Сумма выплат по всем видов деятельности

Как обычно, рекомендую анализировать финансовую отчетность в комплексе. Но даже вертикальный анализ одной формы может дать полезную пищу для размышлений.

Пример. Вертикальный анализ свежего бухгалтерского баланса ООО «Рога и копыта» выглядит так: АКТИВ Основные средства: 10%

Запасы: 85%

Денежные средства: 5% ИТОГО: 100% ПАССИВ Уставный капитал: 5%

Заемные средства: 75%

Кредиторская задолженность: 20% ИТОГО: 100% Год назад структура выглядела иначе: АКТИВ Основные средства: 40%

Запасы: 40%

Денежные средства: 20% ИТОГО: 100% ПАССИВ Уставный капитал: 10%

Заемные средства: 55%

Кредиторская задолженность: 35% ИТОГО: 100% Доля заемных средств выросла на 20 процентных пунктов, а запасов — на 45. Выглядит так, будто компания взяла кредит и набрала запасов, которые лежат на складе мертвым грузом. Берем за горло уполномоченного по копытам Балаганова и вскоре выясняем, что он за откат вместо копыт накупил втридорога рогов сбитых единорогов. А они мало того, что не поддаются обработке, так еще и жутко токсичны.

Где взять исходные данные для проведения вертикального анализа

Для числителя — в конкретных статьях соответствующих форм финансовой отчетности. Для знаменателя: