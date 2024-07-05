Вертикальный анализ финансовой отчетности: зачем и как его проводить

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня речь пойдет о подходе, который позволяет оценить структуру активов, пассивов и финансовых результатов компании.
Зачем проводить вертикальный анализ
Вертикальный анализ — метод исследования структуры финансовой отчетности за один отчетный период. Его проводят, преследуя две цели:
Определить вклад каждой статьи отчетности в итоговый результат и изменение этого вклада по сравнению с прошлыми периодами. Доля дебиторской задолженности в активах в этом году увеличилась, а денежных средств снизилась? Стоит задуматься
о найме коллекторовоб усилении работы с дебиторами. Чистая прибыль занимает 1% от выручки, а управленческие расходы — 50%? Кажется, мы не бизнесом занимаемся, а обеспечением красивой жизни менеджмента.
Сопоставить структуру с бенчмарком — конкурентом или лидером отрасли. Абсолютные цифры «Пятерочки» и региональной сети магазинов несопоставимы, сравнение относительных же даст понять, где искать резервы повышения эффективности. Лидер растит долю коммерческих расходов, уменьшает долю управленческих, при этом прибыли в выручке становится больше? Ок, главбух, готовь план по сокращению штата бухгалтерии!
Как проводить вертикальный анализ
Общий принцип универсален, но алгоритм расчета зависит от формы финансовой отчетности.
Оценка конкретного вида активов / Общая стоимость активов
Оценка конкретного вида пассивов / Общая стоимость пассивов
Для отчета о финансовых результатах:
Оценка конкретного вида доходов, расходов и финансовых результатов / Выручка
Для отчета о движении денежных средств:
Оценка конкретного вида поступлений / Сумма поступлений от всех видов деятельности
Оценка конкретного вида выплат / Сумма выплат по всем видов деятельности
Как обычно, рекомендую анализировать финансовую отчетность в комплексе. Но даже вертикальный анализ одной формы может дать полезную пищу для размышлений.
Пример.
Вертикальный анализ свежего бухгалтерского баланса ООО «Рога и копыта» выглядит так:
АКТИВ
Основные средства: 10%
Запасы: 85%
ИТОГО: 100%
ПАССИВ
ИТОГО: 100%
Год назад структура выглядела иначе:
АКТИВ
Основные средства: 40%
Запасы: 40%
Денежные средства: 20%
ИТОГО: 100%
ПАССИВ
Уставный капитал: 10%
Заемные средства: 55%
Кредиторская задолженность: 35%
ИТОГО: 100%
Доля заемных средств выросла на 20 процентных пунктов, а запасов — на 45. Выглядит так, будто компания взяла кредит и набрала запасов, которые лежат на складе мертвым грузом. Берем за горло уполномоченного по копытам Балаганова и вскоре выясняем, что он за откат вместо копыт накупил втридорога рогов сбитых единорогов. А они мало того, что не поддаются обработке, так еще и жутко токсичны.
Где взять исходные данные для проведения вертикального анализа
Для числителя — в конкретных статьях соответствующих форм финансовой отчетности. Для знаменателя:
Общая стоимость активов — строка 1600 бухгалтерского баланса, общая стоимость пассивов — строка 1700. Если вы их перепутаете — ничего страшного не произойдет, как ни странно.
Выручка — строка 2110 отчета о финансовых результатах.
Сумма поступлений от всех видов деятельности — сумма строк 4110, 4210 и 4310 отчета о движении денежных средств. Сумма выплат по всем видов деятельности — сумма строк 4120, 4220 и 4320.
Комментарии1
Немного горизонтального анализа добавили, не?😏