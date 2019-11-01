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Алексей Иванов
Бухгалтерский учет

Счета-экраны: как устроены бухгалтерские счета 30-39

Сегодня в бухгалтерском ликбезе рассказываю, зачем нужены счета 30-39 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как ими пользоваться. У этих счетов нет даже названий, но по задумке Минфина они предназначались для конкретной цели.
Счета-экраны: как устроены бухгалтерские счета 30-39

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счетах 30-39. Это секретные ребята: у них даже названий нет — только номера. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужны счета 30-39

Предоставлю объяснить назначение счетов 30-39 главному идеологу их появления. Вот что говорил в 2000 году тогдашний руководитель департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина А.С. Бакаев, комментируя принятие нового Плана счетов:

«Еще одна новация, которая не нашла детального раскрытия в новом плане счетов, касается учета затрат на производство. Он ведется на счетах 20-29. Однако параллельно он может вестись на счетах 30-39. Это – так называемые отражающие счета. Они предназначены для обобщения расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат. По использованию этих счетов будут изданы отдельные методические рекомендации, не носящие обязательного характера. Счета 30-39 будут применяться только по желанию организации».

А вот как он оценил результаты 15 лет спустя, уже не будучи чиновником:

«Особой проблемой остается вопрос учета затрат на производство продукции (работ, услуг). В действующем Плане счетов остались непроработанными вопросы организации их учета на счетах 30-39. Как известно, по ним отсутствуют минимально необходимые пояснения, что привело к затуханию практики ведения учета затрат на производство и калькулированию…»

Отражающие счета — не слишком распространенный термин, чаще их называют счетами-экранами. Основное предназначение этих счетов — связать бухгалтерский и управленческий учеты. Счета 30-39 предполагалось использовать для отражения затрат в разрезе элементов — это нужно для финансовой отчетности. Счета 20-29 — в разрезе статей, которые нужны для управленки. Затраты при возникновении группируются по элементам на счетах 30-39, а затем распределяются по статьям на счетах 20-29.

Задумка интересная, но использование этих счетов нужно было согласовать с Минфином, да и выглядела схема сложновато. В результате она на какое-то время прижилась только в очень крупном бизнесе: РЖД, телекомах и агрохолдингах.

Как работают счета 30-39

Это собирательно-распределительные операционные счета, они не имеют сальдо и в формировании статей бухгалтерского баланса не участвуют.

Единых названий счетов и алгоритма их взаимодействия нет — каждая компания вольна организовать учет на счетах 30-39 с учетом своей специфики. Вот один из вариантов такой схемы учета:

В течение месяца на счетах 30-34 затраты отражаются поэлементно:

  • 30 «Материальные затраты»: Дт 30 Кт 10,60,76;

  • 31 «Затраты на оплату труда»: Дт 31 Кт 70,96;

  • 32 «Отчисления на социальные нужды»: Дт 32 Кт 70,96;

  • 33 «Амортизация»: Дт 33 Кт 02,05;

  • 34 «Прочие затраты»: Дт 34 Кт 60,76.

В конце месяца накопленные сальдо этих счетов списываются на счет 35 «Распределяемые затраты». Оттуда общая сумма затрат распределяется постатейно:

  • Дт 20 Кт 35 — затраты основного производства;

  • Дт 23 Кт 35 — затраты вспомогательного производства;

  • Дт 25 Кт 35 — общепроизводственные затраты;

  • Дт 26 Кт 35 — общехозяйственные затраты;

  • Дт 29 Кт 35 — затраты обслуживающих производств и хозяйств.

Суммы с кредита счетов 20-29 дальше списываются в обычном порядке.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь и здесь

Что можно увидеть из оборотки по счетам 30-39

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счетам 30-39. Сальдо — ошибка, его не должно быть. Обороты — затраты по соответствующим элементам за период.

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