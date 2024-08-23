Как устроен бухгалтерский счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе рассказываю, зачем нужен счет 40 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. С разделом III «Затраты на производство» закончил — перехожу к разделу IV «Готовая продукция и товары». В нем находятся счета, предназначенные для учета готовой продукции, товаров и коммерческих расходов. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 40

Счет 40 используется, если компания ведет учет продукции, работ или услуг (далее — продукт) по плановой или нормативной себестоимости. Различия между последними объяснил здесь, для простоты по отношению к обеим буду использовать термин «плановая себестоимость». Компания может не использовать счет 40, и лучше так и поступить. Почему — объясню дальше.

На счете 40 в течение месяца выпущенный продукт учитывается по плановой себестоимости, а в конце месяца определяется фактическая и списываются отклонения. Вот здесь-то и кроется подвох.

Как работает счет 40

Это активный счет из группы калькуляционных операционных счетов. По дебету счета отражается фактическая себестоимость выпуска:

Дт 40 Кт 20 — основного производства;

Дт 40 Кт 23 — вспомогательных производств;

Дт 40 Кт 29 — обслуживающих производств и хозяйств;

Дт 40 Кт 79 — обособленных подразделений.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь и здесь.

С кредита счета списывается плановая себестоимость выпуска:

Дт 43 Кт 40 — готовой продукции;

Дт 90 Кт 40 — работ и услуг;

Дт 79 Кт 40 — продукта, переданного в обособленные подразделения.

Разница между фактической и плановой себестоимостью выпуска списывается на себестоимость продаж:

Дт 90 Кт 40 — перерасход;

[Дт 90 Кт 40] — экономия (сторно)

Еще раз: отклонение между плановой и фактической себестоимостью выпущенного продукта списывается на себестоимость проданного продукта. Для работ и услуг, которые полностью потребляются в момент реализации, это приемлемо. А для готовой продукции, которая может иметь складские остатки, — нет.

Пример. ООО «Рога и копыта» произвело 10 сувенирных кубков-рогов. Плановая себестоимость одного кубка — 1 000 рублей. Фактическая — 1 200 руб. В том же месяце был продан 1 кубок. Цена продажи — 1 600 руб. Дт 43 Кт 40 10 000 руб. — плановая себестоимость выпуска; Дт 40 Кт 20 12 000 руб. — фактическая себестоимость выпуска; Дт 62 Кт 90 1 600 руб. — выручка; Дт 90 Кт 43 1 000 руб. — плановая себестоимость продаж; Дт 90 Кт 40 2 000 руб. — отклонение; Дт 99 Кт 90 1 400 руб. — убыток от продаж. Позвольте, как так? Произвели за 1 200 руб., продали за 1 600 руб. и получили убыток 1 400 руб. Если сможете провернуть такое в налоговом учете, работодатели заплатят любые деньги! Дело в том, что отклонения, относящиеся к десяти кубкам, списали на себестоимость одного. Дефект методологии, которая была разработана в эпоху ручного учета, когда считать отклонения нужно было долго и муторно.

Так что применять счет 40 можно, если у вас объем выпуска стабильный и близкий к объему продаж. А лучше вести учет по плановой и фактической себестоимостям внутри счета 43 «Готовая продукция».

Внутри синтетического счета 40 организуется аналитический учет по субсчетам и субконто — по номенклатурным группам, видам продукции и видам себестоимости (плановая и фактическая).

Что можно увидеть из оборотки по счету 40

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 40. Сальдо — ошибка, его быть не должно. Оборот по дебету — фактическая себестоимость выпуска за период. Оборот по кредиту — плановая себестоимость выпуска плюс-минус отклонение ее от фактической.