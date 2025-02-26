⚡️Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Часть. 5. Реформация баланса

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много полезной и актуальной информации: https://t.me/teterlevaanna Проверьте правильность закрытия счетов: прежде чем приступить к их закрытию, необходимо убедиться, что все хозяйственные операции проведены, все налоги посчитаны и финансовый результат определен.

1. Не должно быть сальдо у счетов 25 и 26

В конце периода необходимо закрыть счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В зависимости от выбранного способа в учетной политике суммы косвенных расходов распределяются и списываются в корреспонденции со счетом 20, либо 90 (для счета 26). Д 20 К 25.26 Или Д 20 К 25

Д 90 К 26

2. Закрыть счет 90, поскольку он является бессальдовым

Счет 90 является операционно-результатным, бессальдовым счетом, который закрывается внутренними проводками Записи по субсчетам счета 90 «Продажи» (90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость продаж», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.04 «Акцизы») производятся накопительно в течение отчетного года. В конце каждого месяца дебетовые и кредитовые обороты по этим субсчетам сопоставляются, что является основной для определения финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц. Д 90-1 «Выручка» К 90-9 «Финансовый результат»

Д 90-9 К 90-2

Д 90-9 К 90-3

Д 90-9 К 90-4

Д 90-9 К 99 или

Д 99 К 90-9 Таким образом, на счете 99 формируется итоговый финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг).

3. Закрыть счет 91, поскольку он является бессальдовым

Счет 91 является операционно-результатным, бессальдовым счетом, который закрывается внутренними проводками Записи по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» (91.1 «Прочие доходы», 91.2 «Прочие расходы», 91.3 «Налог на добавленную стоимость») производятся накопительно в течение отчетного года. В конце каждого месяца дебетовые и кредитовые обороты по этим субсчетам сопоставляются, что является основной для определения финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц. Д 91-1 «Выручка» К 91-9 «Финансовый результат»

Д 91-9 К 91-2

Д 91-9 К 91-3

Д 91-9 К 91-4

Д 91-9 К 99 или

Д 99 К 91-9 Таким образом, на счете 99 формируется итоговый финансовый результат от прочих операций.

4. Закрыть счет 99, поскольку он является бессальдовым

Счет 99 «Прибыли и убытки» формирует конечный финансовый результат от деятельности организации в отчетном году. На данном счете в течение года отражаются: прибыли или убытки от обычных видов деятельности и сальдо прочих доходов и расходов (в корреспонденции со счетами 90 и 91); Счет 99 закрывается записью от 31 декабря, где сумма полученной чистой прибыли (убытка) переносится в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Другими словами, остаток со счета 99 списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Бухгалтерские проводки при этом выглядят следующим образом: Налог на прибыль начисляется бухгалтерской записью: Д 99 К 68 «Налог на прибыль». Затем происходит формирование прибыли или убытка отчетного периода. Д 99 К 84 «Нераспределённая прибыль отчетного периода» или

Д 84 «Нераспределенный убыток отчетного периода» К 99 Соответственно, сальдо счета 99 не имеет (по итогам отчетного года). На этом реформация баланса заканчивается.

5. Проверьте сальдо на счете 84