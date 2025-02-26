⚡️Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности. Часть. 5. Реформация баланса

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Проверьте правильность закрытия счетов: прежде чем приступить к их закрытию, необходимо убедиться, что все хозяйственные операции проведены, все налоги посчитаны и финансовый результат определен.
1. Не должно быть сальдо у счетов 25 и 26
В конце периода необходимо закрыть счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В зависимости от выбранного способа в учетной политике суммы косвенных расходов распределяются и списываются в корреспонденции со счетом 20, либо 90 (для счета 26).
Д 20 К 25.26
Или
Д 20 К 25
Д 90 К 26
2. Закрыть счет 90, поскольку он является бессальдовым
Счет 90 является операционно-результатным, бессальдовым счетом, который закрывается внутренними проводками
Записи по субсчетам счета 90 «Продажи» (90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость продаж», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.04 «Акцизы») производятся накопительно в течение отчетного года. В конце каждого месяца дебетовые и кредитовые обороты по этим субсчетам сопоставляются, что является основной для определения финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц.
Д 90-1 «Выручка» К 90-9 «Финансовый результат»
Д 90-9 К 90-2
Д 90-9 К 90-3
Д 90-9 К 90-4
Д 90-9 К 99 или
Д 99 К 90-9
Таким образом, на счете 99 формируется итоговый финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг).
3. Закрыть счет 91, поскольку он является бессальдовым
Счет 91 является операционно-результатным, бессальдовым счетом, который закрывается внутренними проводками
Записи по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» (91.1 «Прочие доходы», 91.2 «Прочие расходы», 91.3 «Налог на добавленную стоимость») производятся накопительно в течение отчетного года. В конце каждого месяца дебетовые и кредитовые обороты по этим субсчетам сопоставляются, что является основной для определения финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц.
Д 91-1 «Выручка» К 91-9 «Финансовый результат»
Д 91-9 К 91-2
Д 91-9 К 91-3
Д 91-9 К 91-4
Д 91-9 К 99 или
Д 99 К 91-9
Таким образом, на счете 99 формируется итоговый финансовый результат от прочих операций.
4. Закрыть счет 99, поскольку он является бессальдовым
Счет 99 «Прибыли и убытки» формирует конечный финансовый результат от деятельности организации в отчетном году. На данном счете в течение года отражаются: прибыли или убытки от обычных видов деятельности и сальдо прочих доходов и расходов (в корреспонденции со счетами 90 и 91); Счет 99 закрывается записью от 31 декабря, где сумма полученной чистой прибыли (убытка) переносится в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Другими словами, остаток со счета 99 списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Бухгалтерские проводки при этом выглядят следующим образом:
Налог на прибыль начисляется бухгалтерской записью:
Д 99 К 68 «Налог на прибыль».
Затем происходит формирование прибыли или убытка отчетного периода.
Д 99 К 84 «Нераспределённая прибыль отчетного периода» или
Д 84 «Нераспределенный убыток отчетного периода» К 99
Соответственно, сальдо счета 99 не имеет (по итогам отчетного года). На этом реформация баланса заканчивается.
5. Проверьте сальдо на счете 84
На счете 84 должно быть 2 субсчета:
84-2«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток отчетного периода»
84-2 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет»
После успешной подготовки годовой отчетности, не забудьте провести аудит этой отчетности в надежной компании.
Комментарии3
Анна, доброе утро! Прекрасная статья! Спасибо! Пишите чаще, давно вас не было на Клерке.
Наталия, спасибо за высокую оценку. Регулярно стараюсь писать статьи. Например, эта статья уже пятая и заключительная из серии на тему "Что нужно сделать перед составлением годовой отчетности".
А давайте потом еще по ошибкам и как их исправлять))