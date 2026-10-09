НДС в 2026 году: что изменилось для бизнеса на УСН

Налоговая реформа 2026 года серьезно изменила правила для малого и среднего бизнеса на УСН. Новые правила, вступившие с 1 января и скорректированные летом, заставили многих по-новому взглянуть на учет и налоговое планирование. Разберемся, что изменилось, кому и как теперь работать с НДС и какие ошибки допускают бухгалтеры при переходе.

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Кто освобождён от НДС с 1 января 2026 года

В 2026 году порог освобождения от НДС для бизнеса на УСН составляет 20 млн рублей годового дохода. Если ваш доход за 2025 год (или за текущий год нарастающим итогом) не превысил эту сумму, вы освобождены от уплаты НДС автоматически — никаких уведомлений в налоговую подавать не нужно.

При этом важно помнить, что освобождение не распространяется на случаи, когда упрощенец выступает налоговым агентом по НДС (например, при аренде госимущества) или ввозит товары из-за границы.

Важное уточнение на 2026–2029 годы

Изначально предполагалось, что порог будет снижаться: до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн в 2028-м. Однако Федеральным законом от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ лимит в 20 млн рублей сохранён до 2029 года включительно. Это даёт бизнесу больше предсказуемости при планировании на ближайшие годы.

Когда обязанность платить НДС возникает в течение года

Даже если по итогам прошлого года вы уложились в лимит, важно следить за доходами в текущем периоде. Если в 2026 году ваш доход превысит 20 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Пример: вы заработали 15 млн в 2025 году и были освобождены. В мае 2026 года доход достиг 25 млн. С 1 июня вы становитесь плательщиком НДС. Это значит, что с июня нужно выставлять счета-фактуры, а первую декларацию подавать уже за II квартал.

Какие ставки НДС можно выбрать

Если вы стали плательщиком НДС, у вас есть выбор: применять общие ставки (22%, 10%, 0%) с правом на вычет «входного» НДС или специальные ставки (5% или 7%) без права на вычет.

Условия для специальных ставок с учётом коэффициента-дефлятора 1,090 на 2026 год:

Ставка НДС Доход за 2025 год Право на вычет 5% от 20 до 272,5 млн руб. Нет 7% от 272,5 до 490,5 млн руб. Нет 22% / 10% свыше 490,5 млн руб. Да

Выбранная ставка применяется ко всем облагаемым операциям минимум 12 кварталов (3 года). Уведомлять ФНС о выборе ставки не нужно — её увидят из вашей декларации.

Как вести раздельный учёт при нескольких видах деятельности

Если ваш бизнес совмещает виды деятельности, часть из которых облагается НДС, а часть — нет (например, общепит на УСН плюс сдача помещений в аренду), возникает необходимость в раздельном учёте.

По общему правилу, налогоплательщики, применяющие одновременно облагаемые и не облагаемые НДС операции, обязаны вести раздельный учёт сумм «входного» НДС. Однако для упрощенцев, выбравших специальные ставки 5% или 7%, есть послабление: они освобождены от ведения раздельного учёта облагаемых и не облагаемых НДС операций.

Но если вы применяете общую ставку 22%, раздельный учёт обязателен. Его отсутствие — одна из частых ошибок, которая приводит к доначислениям при проверке.

Что делать, если вы уже заплатили НДС, но должны были быть освобождены

Ситуация: вы ошибочно начислили и уплатили НДС, хотя имели право на освобождение (доход не превысил 20 млн, или вы применяли спецрежим). Такое случается, особенно в первом полугодии 2026 года, когда правила только вводились.

Алгоритм действий:

1. Пересчитайте свои обязательства. Убедитесь, что доходы действительно не превысили лимит в 20 млн рублей (для освобождения) или что вы не обязаны были применять пониженную ставку.

2. Подайте уточнённую декларацию по НДС за тот период, в котором была допущена ошибка.

3. Верните излишне уплаченную сумму — подайте заявление на возврат или зачёт переплаты.

ФНС разъясняла, что у налогоплательщиков на УСН, впервые перешедших на уплату НДС по ставке 5% или 7%, есть право отказаться от специальной ставки в течение первого года, не дожидаясь истечения 3-летнего срока. Это может помочь, если выбор оказался неоптимальным.

Типичные ошибки при переходе на новые правила

1. Не отслеживают превышение лимита в течение года. Один крупный контракт в декабре может изменить налоговый статус компании. Следите за доходами нарастающим итогом ежемесячно.

2. Путают момент возникновения обязанности по НДС. Если превысили лимит в мае — платить НДС нужно с 1 июня, а не с начала года.

3. Неправильно считают доход для лимита. При совмещении УСН и ПСН доходы суммируются. По ПСН берутся фактические доходы, а не потенциально возможные.

4. Игнорируют «входной» НДС. При выборе ставок 5%/7% вычет не применяется, и «входящий» НДС увеличивает стоимость товаров/услуг. Это важно учитывать в ценообразовании.

5. Путают счета-фактуры. Если вы стали плательщиком НДС, нужно выставлять их всем контрагентам (кроме физлиц) в течение 5 календарных дней после отгрузки или получения аванса.

Как аудит НДС помогает избежать доначислений

Налоговая реформа 2026 года создала множество новых рисков для бизнеса на УСН. Ошибки в расчётах, неправильное применение ставок, отсутствие раздельного учёта — всё это может привести к доначислению налога, пеням и штрафам. Аудит НДС помогает:

· проверить правильность применения ставок и освобождений;

· выявить ошибки в учёте «входящего» НДС и вычетов;

· оценить риски по сделкам с контрагентами;

· скорректировать учётную политику и договорную базу до проверки.

Мы консультируем бизнес по налоговой реформе и помогаем перестроить учёт без рисков и штрафов. Часто к нам приходят после того, как налоговая уже прислала требование. Мы помогаем на этапе, когда можно всё исправить.

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