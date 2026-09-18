Осенний марафон отчетности: чек-лист бухгалтера на сентябрь

Начало осени для бухгалтера — это как первый звонок для школьника. Только вместо цветов и линейки — горы отчетности и приближающиеся дедлайны. Сентябрь задает тон всему деловому сезону: готовим отчетность за 9 месяцев, проверяем контрагентов, вспоминаем, что с 1 сентября вступили в силу новые правила.

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Я как аудитор вижу эту картину каждый год: ближе к 20-м числам месяца в бухгалтериях начинается аврал. А ведь если разложить всё по полочкам и подготовиться заранее, то и нервов меньше, и ошибок — тоже. Давайте пройдемся по чек-листу, который я обычно рекомендую своим клиентам перед началом отчетной кампании.

Что сдаем в сентябре

По данным Социального фонда России, расчет по форме ЕФС-1 нужно представить не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. То есть за 9 месяцев — до 26 октября 2026 года. Кажется, что времени много. Но это обманчивое ощущение.

Уведомление по ЕНП за 9 месяцев нужно подать до 26 октября. А авансовые платежи по налогам за 9 месяцев — до 28 октября. Даты рядом, но путать их нельзя. Если пропустить хотя бы одну — пеней не оберешься. Именно поэтому я всегда рекомендую делать отдельную таблицу со сроками и вешать ее на видное место.

Как подготовиться к отчетности за 9 месяцев

Главный принцип — не откладывать. Как справедливо заметили эксперты Агентства Городского Развития, секрет спокойного прохождения отчетного периода — в равномерном распределении нагрузки. Начните прямо сейчас:

1. Проведите сверку с контрагентами. Это фундамент. Если у вас с покупателем или поставщиком расходятся цифры по актам сверки, отчетность будет искажена, даже если вы всё посчитали правильно у себя. Особенно важно подтвердить задолженность с теми, с кем давно не общались. Если акт сверки не подписан, дебиторка превращается в «висящий» долг, и аудитор к этому обязательно присмотрится.

2. Проверьте все закрывающие документы. Расход есть, а закрывающего документа нет — классика, которую мы видим при каждом аудите. Без актов и накладных вы не сможете подтвердить расходы и поставить НДС к вычету. А значит — налоговая база окажется завышенной. С начала сентября также вступают в силу новые правила по камеральным проверкам. Инспекторы будут видеть еще больше, а штрафы при наличии смягчающих обстоятельств могут снизить максимум в 10 раз, но это скорее утешительный приз. Лучше не доводить до штрафов вообще.

3. Актуализируйте учетную политику. В 2026 году стандарты менялись неоднократно. Например, новые правила по НДС, изменения в налоге на прибыль, обновленный подход к учету доходов по ФСБУ 9/2025. Старая учетная политика с отсылками к ПБУ 4/99 или устаревшим методичкам теперь не работает. Это как карта города, где половины улиц уже нет. Если не обновить ее, ваши проводки могут разойтись с требованиями ФНС, и тогда аудитор придет не к вам в гости, а с вами — на проверку.

Какие изменения вступили в силу с сентября

Сентябрь 2026 года принес несколько важных нововведений, о которых бухгалтер обязан знать.

С 1 сентября Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным Национальной системы платежных карт. Это значит, что он видит больше данных по переводам через СБП и QR-кодам. И если у вас в комментариях к переводам что-то не соответствует назначению платежа в документах — это может вызвать вопросы уже не только у ФНС. Прямо сейчас самое время проверить все договоры и закрывающие документы.

Также с 1 сентября обновили форму 3-НДФЛ — появился новый вычет по программе долгосрочных сбережений: лимит 400 тысяч рублей на себя и 500 тысяч на страховку детей. Эти изменения важно учесть при подготовке отчетности, особенно если ваши сотрудники участвуют в таких программах.

Не менее важно: теперь можно сдать одно уведомление по ЕНП сразу на все зарплатные периоды до конца года, указав НДФЛ и взносы нарастающим итогом. И если вы раньше путались в сроках уведомлений — это упрощает жизнь.

На что обратить внимание при сверке с контрагентами

Я всегда прошу клиентов — не откладывайте сверку на последнюю неделю. Вот что важно проверить:

· У вас в ОСВ по счету 62 нет задолженности с просрочкой 45+ дней. Если есть — это зона риска, и для налогового учета нужно проверять, не пора ли создавать резерв.

· По всем крупным контрагентам у вас есть подписанные акты сверки. Если контрагент не отвечает — направляйте запрос повторно.

· По кредиторской задолженности вы не переплатили поставщику дважды. Как ни странно, такое бывает, особенно в крупных компаниях, где платежи идут параллельно из разных отделов.

Ошибка в расчетах на этапе сверки обходится дорого. Одно из самых частых нарушений, которые мы видим при аудите, — расхождение между первичными документами и данными в учетной системе. Это как если бы на складе было 100 единиц товара, а в программе — 80. И пока бухгалтер не проведет инвентаризацию, разрыв может висеть годами, и никто не знает, где «потерялись» эти 20 единиц.

Первые признаки того, что учет «хромает»

Иногда система рушится не в один момент, а ползет понемногу. И бухгалтер привыкает к ее «странностям» как к норме. Вот 5 признаков, что пора насторожиться:

1. Данные в налоговой и управленческой отчетности разнятся, и вы не можете объяснить почему. Если этот разрыв есть, но никто не знает его природу — это проблема.

2. В 1С или другой программе часто слетают проводки, и вы закрываете их вручную. Это прямой путь к ошибкам, которые потом сложно найти.

3. Сальдо по счетам 62 и 60 не совпадает с актами сверки. Значит, часть операций прошла мимо учета либо была отражена неверно.

4. Вы не пересматривали учетную политику больше года. За это время могло измениться всё: от ставок до ФСБУ.

5. Денежный поток регулярно уходит в минус, хотя по отчетности компания прибыльна. Это классика для бизнеса, где бухгалтерия существует отдельно от реальных операций.

Если хотя бы два пункта — ваши, самое время подумать об экспресс-аудите. Проверка занимает 2–3 дня и дает четкую картину рисков. Иногда мы находим системные ошибки, которые годами «съедают» до 15% чистой прибыли компании. И это не метафора — это реальные цифры из нашей практики.

В следующей статье разберем, какие изменения по НДС ждут бизнес на УСН в 2026 году. Не пропустите!