Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше? Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий? Ответы смотрите в моем видео.

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