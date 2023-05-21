Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Ведение бизнеса

Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше? Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий? Ответы смотрите в моем видео.
23

Спасибо, что просмотрели мой вебинар. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

111 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Зарплата

    Как в 1С оформить работу в праздники и выходные

    Иногда сотрудникам необходимо поработать в выходной или праздничный день, который для них является нерабочим. Работа в выходной или праздник регулируется ТК и компенсируется сотруднику в виде двойной оплаты или дополнительного отгула. В статье расскажем, как оформить работу в выходные и праздники в 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

    Как в 1С оформить работу в праздники и выходные
    110
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат

    Новый законопроект поступил в Госдуму. Гражданам до 30 лет чиновники предлагают выдавать семейный сертификат на покупку первой машины отечественного производства.

    На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат
    15
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Ведение бизнеса

    Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков

    Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше? Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий? Ответы смотрите в моем видео.

    23
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Пять инструментов, которые помогут бухгалтеру работать без нервов

    Разберемся, как стать пиратом бухгалтерского моря, который быстро разбирается во всех новшествах и законах. Прочитаете и сможете дать фору налоговикам и никогда не подведете компанию во время проверок.

    Пять инструментов, которые помогут бухгалтеру работать без нервов
    140
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Менеджмент

    Как предпринимателю построить результативную команду. С какими проблемами можно столкнуться

    Вряд ли существуют крутые проекты, построенные в одиночку. За каждым из них всегда стоит целая команда, которая двигает его вперед.

    37
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Налоговый учет

    Налоговый учет и оптимизация в торговых компаниях и маркетплейсах. Про схемы

    Схемы дробления в торговле, которые легко раскрывает налоговая? Франшиза: когда можно оформить договор концессии, а когда переквалифицируют в дробление? Нюансы экспорта и 0% ставки НДС? Договор аренды: как провести налоговый анализ договора и исключить риски? Когда займы и агентские договоры переквалифицируют в куплю-продажу? Ответы смотрите в новом видео.

    159
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Свежие облигации: Делимобиль на размещении. Про тачки

    Прошло 8 месяцев с момента размещения первого выпуска облигация Делимобиля, ну или, как называют его прошаренные инвесторы, собираясь в клубе анонимных лудоманов, Каршеринг Руссия. Выпуск был прошлым летом одним из моих любимых наравне с ВУШ. Настало время второго выпуска «Делика».

    Свежие облигации: Делимобиль на размещении. Про тачки
    119
    Читать еще