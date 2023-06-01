Страховые взносы: к чему придираются проверяющие? И как компании доказать свою правоту

Компания доказала:
*️⃣ Спорные выплаты имеют социальный характер.
*️⃣ Начисления установлены коллективным договором и предусмотрены Федеральным отраслевым соглашением по угольной промышленности РФ.
*️⃣ Начисления не предусмотрены трудовыми договорами и не являются оплатой труда.
*️⃣ Выплаты не носили систематический характер, не зависели от трудового вклада работника, не привязаны к окладам, тарифам, надбавкам.
Спасибо, что просмотрели видеозапись. Надеюсь, информация была для вас полезной.
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