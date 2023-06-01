Страховые взносы: к чему придираются проверяющие? И как компании доказать свою правоту

Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением. Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда. По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов. Как доказать бизнесу свою правоту смотрите в видео?

Компания доказала:

*️⃣ Спорные выплаты имеют социальный характер.

*️⃣ Начисления установлены коллективным договором и предусмотрены Федеральным отраслевым соглашением по угольной промышленности РФ.

*️⃣ Начисления не предусмотрены трудовыми договорами и не являются оплатой труда.

*️⃣ Выплаты не носили систематический характер, не зависели от трудового вклада работника, не привязаны к окладам, тарифам, надбавкам.

Спасибо, что просмотрели видеозапись. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.

Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС, консультация, налоговый аудит или обучение по налогам, учету, рискам? Обращайтесь в личку.