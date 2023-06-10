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Светлана Беляева
Индивидуальный предприниматель

Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников

Доначислить налоги могут даже ИП, которому помогают в работе родственники.
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Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников

ИП продавал стройматериалы и корма для животных. Его жена и сын периодически помогали ему в работе. Заработную плату ИП им не выплачивал.

По результатам допросов родственников и покупателей ИП, инспекция доначислила страховые взносы.

Дополнительные аргументы налоговой — ИП иногда привлекал членов своей семьи к работе с оформлением трудовых отношений:

  • Это следует из 2-НДФЛ.

  • В кредитном досье жены, полученном из Сбербанка, в качестве работодателя указан ИП, должность «бухгалтер», среднемесячный подтвержденный доход 40.000 рублей.

Суд поддержал инспекторов и отметил, что ИП недобросовестно использовал нормы трудового законодательства и оформлял трудовые отношения только тогда, когда это было ему выгодно.

Основание: постановление Семнадцатого ААС от 04.04.2023№ А60-42938/2022.

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Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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