Думаете, маленькие ИП не интересны налоговой? Суд доначислил страховые взносы магазину за помощь родственников

Доначислить налоги могут даже ИП, которому помогают в работе родственники.

ИП продавал стройматериалы и корма для животных. Его жена и сын периодически помогали ему в работе. Заработную плату ИП им не выплачивал.

По результатам допросов родственников и покупателей ИП, инспекция доначислила страховые взносы.

Дополнительные аргументы налоговой — ИП иногда привлекал членов своей семьи к работе с оформлением трудовых отношений:

Это следует из 2-НДФЛ.

В кредитном досье жены, полученном из Сбербанка, в качестве работодателя указан ИП, должность «бухгалтер», среднемесячный подтвержденный доход 40.000 рублей.

Суд поддержал инспекторов и отметил, что ИП недобросовестно использовал нормы трудового законодательства и оформлял трудовые отношения только тогда, когда это было ему выгодно.

Основание: постановление Семнадцатого ААС от 04.04.2023№ А60-42938/2022.

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