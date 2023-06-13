Списание дебиторской задолженности. Чек-лист действий

Разбираем:
Шаг 1. Проводим инвентаризацию и составляем перечень долгов, нереальных ко взысканию.
Если кратко, то к безнадежным долгам относятся:
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности.
Задолженность компаний, исключенных из ЕГРЮЛ.
Задолженность, в отношении которой имеется Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства так как задолженность невозможно взыскать.
Шаг 2. Оформляем документы для списания дебиторской задолженности.
К таким документам относятся, например,
Акт инвентаризации (в приложении к посту).
Бухгалтерская справка.
Приказ о списании.
Документы, подтверждающие основание для списания.
Документы, подтверждающие возникновение задолженности.
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