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Светлана Беляева
Учет дебиторской задолженности

Списание дебиторской задолженности. Чек-лист действий

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности всегда вызывает множество вопросов даже у бухгалтеров с большим стажем. подготовили для вас чек-лист действий.
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Списание дебиторской задолженности. Чек-лист действий

Разбираем:

Шаг 1. Проводим инвентаризацию и составляем перечень долгов, нереальных ко взысканию.

Если кратко, то к безнадежным долгам относятся:

  • Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности.

  • Задолженность компаний, исключенных из ЕГРЮЛ.

  • Задолженность, в отношении которой имеется Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства так как задолженность невозможно взыскать.

Шаг 2. Оформляем документы для списания дебиторской задолженности.

К таким документам относятся, например,

  • Акт инвентаризации (в приложении к посту).

  • Бухгалтерская справка.

  • Приказ о списании.

  • Документы, подтверждающие основание для списания.

  • Документы, подтверждающие возникновение задолженности.

Шаг 3. Отражаем списание задолженности с балансового учета и признаем в расходах по налогу на прибыль.

Шаг 4. Если есть вероятность взыскания долга, отражаем списанную задолженность на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» и учитываем 5 лет.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

112 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Учет дебиторской задолженности

    Списание дебиторской задолженности. Чек-лист действий

    Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности всегда вызывает множество вопросов даже у бухгалтеров с большим стажем. подготовили для вас чек-лист действий.

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