Резидент/нерезидент. Как определить налоговый статус физического лица

Налоговый резидент — физическое лицо (далее — ФЛ), которое находится в РФ 183 дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев.
Основание: п. 2 ст.207 НК.
На какой день определять статус
Если НДФЛ платит ФЛ самостоятельно, то статус определяем на 31.12.
Если НДФЛ платит налоговый агент, то статус определяем:
На дату выплаты дохода.
На 31.12 по результатам календарного года.
Если в течение года статус поменялся, то на 31.12 необходимо сделать пересчет НДФЛ.
Как рассчитать период нахождения в РФ
Дни нахождения в РФ.
Дни лечения и обучения за границей, продолжительностью менее 6 месяцев.
По каким документам проверить статус резидентства
Основной документ, подтверждающий пересечение границы — загранпаспорт.
Также подтвердить пересечение границы могут миграционная карта, документ беженца и др.
Как еще подтвердить
табели учета рабочего времени;
билеты на поезд / самолет;
квитанции о проживании в гостинице.
Документ, подтверждающий статус налогового резидентства можно получить в ИФНС, если направить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.
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