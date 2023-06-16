Резидент/нерезидент. Как определить налоговый статус физического лица

Несколько способов подтверждения и проверки налогового статуса физического лица.

Налоговый резидент — физическое лицо (далее — ФЛ), которое находится в РФ 183 дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев.

Основание: п. 2 ст.207 НК.

На какой день определять статус

Если НДФЛ платит ФЛ самостоятельно, то статус определяем на 31.12.

Если НДФЛ платит налоговый агент, то статус определяем: На дату выплаты дохода. На 31.12 по результатам календарного года.



Если в течение года статус поменялся, то на 31.12 необходимо сделать пересчет НДФЛ.

Как рассчитать период нахождения в РФ

Дни нахождения в РФ.

Дни лечения и обучения за границей, продолжительностью менее 6 месяцев.

По каким документам проверить статус резидентства

Основной документ, подтверждающий пересечение границы — загранпаспорт.

Также подтвердить пересечение границы могут миграционная карта, документ беженца и др.

Как еще подтвердить

табели учета рабочего времени;

билеты на поезд / самолет;

квитанции о проживании в гостинице.

Документ, подтверждающий статус налогового резидентства можно получить в ИФНС, если направить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.