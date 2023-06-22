Когда не будет штрафа за несвоевременное представление декларации по НДС. Письмо ФНС

Штрафа можно избежать, если отчетность поступила с опозданием из-за технического сбоя на стороне ИФНС.

Когда декларация направляется по ТКС, оператор ЭДО автоматически формирует квитанцию «Подтверждение даты отправки». В этом документе фиксируется дата и время фактической отправки отчета в ИФНС.

Именно эта дата считается днем представления декларации по НДС.

Налоговые инспекторы должны зарегистрировать поступивший отчет той же датой. В случае спора необходимо предъявить ИФНС подтверждающий документ от оператора ЭДО.

Чтобы не доводить дело до споров с налоговиками, рекомендуем сдавать отчетность (любую, не только НДС) заранее (минимум за неделю).

Источник — письмо ФНС от 15.02.2023 №ЕА-2-26/174.