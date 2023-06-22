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Светлана Беляева
Налоги, взносы, пошлины

Когда не будет штрафа за несвоевременное представление декларации по НДС. Письмо ФНС

Штрафа можно избежать, если отчетность поступила с опозданием из-за технического сбоя на стороне ИФНС.
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Когда не будет штрафа за несвоевременное представление декларации по НДС. Письмо ФНС

Когда декларация направляется по ТКС, оператор ЭДО автоматически формирует квитанцию «Подтверждение даты отправки». В этом документе фиксируется дата и время фактической отправки отчета в ИФНС.

Именно эта дата считается днем представления декларации по НДС.

Налоговые инспекторы должны зарегистрировать поступивший отчет той же датой. В случае спора необходимо предъявить ИФНС подтверждающий документ от оператора ЭДО.

Чтобы не доводить дело до споров с налоговиками, рекомендуем сдавать отчетность (любую, не только НДС) заранее (минимум за неделю).

Источник письмо ФНС от 15.02.2023 №ЕА-2-26/174.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

116 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
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