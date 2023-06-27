Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей

Пример — решение Арбитражного Суда Москвы от 16.12.2022 по делу А40-171742/2022.
Налогоплательщик «дробил» принципалов таким образом, чтобы каждый из них не утратил право на применение упрощенки (по доходу). При этом непосредственными продажами занимались агенты, у которых есть либо магазины, либо реальные отделы продаж.
Стоимость подобной «оптимизации» 151,5 млн рублей.
Дробление было выявлено по следующим признакам:
взаимозависимость комитента и комиссионеров,
доля доходов комиссионера от реализации товаров спорных комитентов — 75%-100%,
использование общих складов и бухгалтерии,
отсутствие раздельного учета при продаже комиссионного товара в магазинах.
Чтобы не рисковать, выбирайте профессиональных налоговых консультантов.
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