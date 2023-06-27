Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей Продажи и закупки через агента — это распространенная практика в бизнесе. Сам по себе этот тип договора не приносит дополнительных налоговых рисков, однако ФНС может признать использование агентской схемы для дробления бизнеса. Комментировать 44 20

Пример — решение Арбитражного Суда Москвы от 16.12.2022 по делу А40-171742/2022. Налогоплательщик «дробил» принципалов таким образом, чтобы каждый из них не утратил право на применение упрощенки (по доходу). При этом непосредственными продажами занимались агенты, у которых есть либо магазины, либо реальные отделы продаж. Стоимость подобной «оптимизации» 151,5 млн рублей. Дробление было выявлено по следующим признакам: взаимозависимость комитента и комиссионеров, доля доходов комиссионера от реализации товаров спорных комитентов — 75%-100%, использование общих складов и бухгалтерии, отсутствие раздельного учета при продаже комиссионного товара в магазинах. Чтобы не рисковать, выбирайте профессиональных налоговых консультантов.