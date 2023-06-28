Об отмене НДФЛ для граждан с доходом до 30.000 рублей в месяц. Обсуждение законопроекта

В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще?

Москва, 28 июня 2023 г. Суммарные траты россиян на бытовую технику и электронику в первом квартале 2023 года упали на треть (32%) относительно 4Q 2022 года и в два раза (47%) по отношению к 1Q 2022, выяснили аналитики.