Как оптимизировать количество управленческих отчетов в компании? Алгоритм действий

Алгоритм действий для уменьшения количества отчетов следующий:
Шаг 1: подготовьте сводный реестр текущих отчетов. В него включите полный список формируемой отчетности, цели и сведения о дублируемых данных.
Шаг 2: определите отчеты-аутсайдеры. Это отчеты формируемые вручную, отчеты дублирующие данные из других отчетов, редко используемые отчеты. От них можно безболезненно отказаться.
Шаг 3: проведите «инвентаризацию» показателей оставшихся отчетов. Если пользователи отчетов не интересуются определенными данными — их можно убирать.
Шаг 4: оцените возможность (стоимость, трудозатраты) автоматизации заполнения отчетов. Переход с ручного на автоматическое заполнение сокращает время заполнения и снижает вероятность ошибок.
Шаг 5: выполните и оформите организационные шаги: выпустить приказы, изменяющие регламенты формирования отчетов, оповестить всех заинтересованных лиц об изменениях в отчетности.
Важно понимать: оптимизация — это процесс, а не конечный результат. Изменения в бизнесе должны отражаться в управленческих отчетах.
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