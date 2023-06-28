Как оптимизировать количество управленческих отчетов в компании? Алгоритм действий

Периодическая ревизия отчетности для собственников и руководства необходима для обновления состава данных и исключения ненужной информации (отчетов). В этом материале предложим возможный алгоритм действий для уменьшения количества отчетов.

Алгоритм действий для уменьшения количества отчетов следующий:

Шаг 1: подготовьте сводный реестр текущих отчетов. В него включите полный список формируемой отчетности, цели и сведения о дублируемых данных.

Шаг 2: определите отчеты-аутсайдеры. Это отчеты формируемые вручную, отчеты дублирующие данные из других отчетов, редко используемые отчеты. От них можно безболезненно отказаться.

Шаг 3: проведите «инвентаризацию» показателей оставшихся отчетов. Если пользователи отчетов не интересуются определенными данными — их можно убирать.

Шаг 4: оцените возможность (стоимость, трудозатраты) автоматизации заполнения отчетов. Переход с ручного на автоматическое заполнение сокращает время заполнения и снижает вероятность ошибок.

Шаг 5: выполните и оформите организационные шаги: выпустить приказы, изменяющие регламенты формирования отчетов, оповестить всех заинтересованных лиц об изменениях в отчетности.