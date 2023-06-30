Когда нельзя признать расходы по истечении срока давности

Аргументы проверяющих, которые стоит взять на заметку:
У общества имеется штат работников, предусмотренных существующим штатным расписанием и выполняющими аналогичные функции.
Предметы договоров ГПХ соответствуют должностным обязанностям, указанным в должностных инструкциях по конкретным специальностям и должностям.
В договорах предусмотрен посменный график работы либо 8-часовой рабочий день.
Исполнитель оказывает услуги своими силами с использованием материалов, оборудования, инвентаря и техники заказчика.
Заказчик обеспечивает исполнителя продуктами питания в процессе оказания услуг за свой счет.
Отношения сторон договоров носили длительный характер в связи с тем, что неоднократно перезаключались, в том числе чередовались: заключались и трудовые и договоры ГПХ.
В договорах установлен срок оплаты — в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных услуг, однако фактически оплата в середине месяца, аналогично дням выдачи заработной платы работникам заявителя.
Основание: постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020№ А03-20987/2018.
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