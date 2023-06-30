Когда нельзя признать расходы по истечении срока давности

Заказчик задачи. Кто это? Для чего он нужен? Почему без него не обойтись?

О заказчике, как об обязательном атрибуте задачи, я писал в статье «Что такое задача?». Указывал, что задача должна иметь заказчика. Что без заказчика задача — не задача. Спрашивается: кто такой заказчик задачи? Для чего он нужен? Почему без него не обойтись?