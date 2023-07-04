Порядок учета. Как на УСН учитывать расходы в иностранной валюте?

Сегодня поговорим о том, как происходит признание расходов при покупки товаров за иностранную валюту.

Затраты, выраженные в иностранной валюте, учитываются вместе с рублевыми издержками. Для пересчета в рубли используется официальный курс Банка России, действующий на дату осуществления расходов (п. 3 ст. 346.18 НК).

Для упрощенцев — это будет дата оплаты поставщику (подрядчику). Для целей расчета налога при УСН сумма учитывается на дату, когда выполнены все условия для признания конкретного вида расхода.

Если за иностранную валюту приобретают товары, материалы и основные средства, их стоимость нужно пересчитать в рубли на дату оплаты поставщику. Это же правило действует и когда поставка авансирована, и когда выполняется пост оплата.

При оплате услуг в валюте применяется аналогичный порядок. Например, если была заказана разработка ПО за границей, сумму расходов в валюте нужно пересчитывать в рубли по курсу Банка России на дату оплаты разработчикам (письмо Минфина от 24.09.2021 № 03-11-06/2/77708). Дата подписания акта в этом случае не важна.

Переоценку активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в связи с изменением курса Банка России производить не нужно. Отрицательные курсовые разницы от такой переоценки не определяются и при расчете налога при УСН не учитываются (п. 5 ст. 346.17 НК).