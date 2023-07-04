Как проверить контрагента и избежать претензий проверяющих

Нужен ли бухгалтер для торговли на маркетплейсах? Мой опыт и отзыв на онлайн-бухгалтерию Тинькофф

Нынче стало модно выходить на маркетплейсы, ну так вот принимайте пополнение — теперь и я там) Мне как интроверту этот бизнес импонирует тем, что не надо искать сотрудников и партнеров, можно все делать одному, главное найти хорошего поставщика. ИП зарегать тоже для меня было не проблема, сейчас это легко делается, а вот с отчетностью все сложнее.