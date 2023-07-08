Блокировка счетов, принудительное исключение из ЕГРЮЛ, штрафы: как избежать таких ситуаций?

Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам

В последнее время участились запросы и требования ФНС по зарубежным счетам физических лиц. По закону налоговая имеет право затребовать пояснения и документы по вашим зарубежным счетам за предыдущие 3 года. Например, в 2023 году вы можете получить запрос за 2022, 2021 и 2020 годы, если у вас были незадекларированные доходы.