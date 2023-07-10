Благонадежность контрагента. Как проверить контрагента и избежать претензий проверяющих?

Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.
Благонадежность контрагента. Как проверить контрагента и избежать претензий проверяющих?
Светлана Беляева
Генеральный директор
Светлана Беляева
Генеральный директор
Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере.
В этой статье о постановлении Конституционного Суда РФ в котором сделано несколько важных для каждого из нас (потребителей) выводов.
Продажи товаров на маркетплейсах пользуются большой популярностью среди продавцов, так как им самим не нужно открывать интернет-магазин и привлекать аудиторию. Но часто продавцы медлят с выходом на площадки, потому что у маркетплейсов много требований к упаковке и отгрузке. Фулфилмент облегчает работу продавцов на маркетплейсе — рассказываем как.
Когда предприниматели только начинают своё дело, то часто не думают об учёте. Бизнес начинает расти, появляются кассовые разрывы, вопросы о том, куда двигаться, «сколько я зарабатываю и сколько могу вывести». Это те запросы, с которыми предприниматели приходят к идее оцифровки. Рассказываем, зачем вообще её делать.
Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проходим через стадии отрицания, гнева, выдыхаем и принимаем свежий стандарт. Как с ним работать — рассказываем в статье.
В видео рассказываю об особенностях проверки компаний-контрагентов. Какую информацию нужно собрать о контрагенте, чтобы не было претензий от налоговиков.
До 2030 года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, за некоторыми исключениями для объектов с высоким уровнем риска. Но остальные предприниматели не останутся без внимания контрольных органов. Плановые надзорные мероприятия заменяются профилактикой. Рассказываем, что такое профвизит трудовой инспекции, и чего от него ожидать предпринимателю.
Обзор для бухгалтеров. Рассмотрим наиболее интересные позиции Министерства Финансов по налоговым вопросам.
Минздрав планирует обновить правила проведения предварительных и периодических медосмотров. Одно из нововведений — в случае выявления у работника психических расстройств компания должна будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Новые правила вступят уже с 1 марта 2024 года (проект №139809).
За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.
Комментарии