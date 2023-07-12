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Расходы на ОСНО и УСН. Какие расходы подтвердят фиктивность дробления бизнеса
Светлана Беляева
Генеральный директор
Светлана Беляева
Генеральный директор
В этом видео рассказываю, какие расходы в группе компаний подтвердят фиктивность дробления бизнеса, как избежать переквалификации расходов на услуги ИП, самозанятых, физлиц в трудовые отношения?
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