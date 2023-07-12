Страховые взносы: к чему придираются проверяющие

Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением.
Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда.
По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов.
Компания доказала:
Спорные выплаты имеют социальный характер.
Начисления установлены коллективным договором и предусмотрены федеральным отраслевым соглашением по угольной промышленности РФ.
Начисления не предусмотрены трудовыми договорами и не являются оплатой труда.
Выплаты не носили систематический характер, не зависели от трудового вклада работника, не привязаны к окладам, тарифам, надбавкам.
Основание: постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.08.2022 №Ф04-4216/2022.
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