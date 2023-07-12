Страховые взносы: к чему придираются проверяющие В видео разберем кейс из судебной практики, который является показательным с точки зрения того, как обосновывать, почему мы те или иные компенсации, выплаты не включаем в базу по страховым взносам. Комментировать 1 48 14

Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением. Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда. По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов. Компания доказала: Спорные выплаты имеют социальный характер.

Начисления установлены коллективным договором и предусмотрены федеральным отраслевым соглашением по угольной промышленности РФ.

Начисления не предусмотрены трудовыми договорами и не являются оплатой труда.

Выплаты не носили систематический характер, не зависели от трудового вклада работника, не привязаны к окладам, тарифам, надбавкам. Основание: постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.08.2022 №Ф04-4216/2022. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.