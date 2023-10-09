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Светлана Беляева
Личные финансы

Вывод денег из компании. Командировка сотрудников. Личные расходы руководителей за счет компании

Из видео вы узнаете про пути вывода денег из бизнеса, наши рекомендации по снижению налоговых рисков, что важно знать о командировках с точки зрения налогообложения, чем опасно собственнику выкупать лизинговое имущество за копейки. Также подробно разобрали другие кейсы по личным расходам руководителей и собственников.
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Вывод денег из компании

  • Пути вывода денег из бизнеса: чем опасен каждый из них.

  • Рекомендации по снижению налоговых рисков.

Командировка сотрудников

  • Что важно знать о командировках с точки зрения налогообложения?

  • Ошибки при учете расходов на командировки.

Личные расходы руководителя за счет компании

  • Чем опасно собственнику выкупать лизинговое имущество за копейки?

  • Покупка машины для личных целей на компанию — что здесь не так?

  • Дорогие телефоны, планшеты, ноутбуки и тд — что говорит судебная практика?

  • Разбираем другие кейсы по личным расходам руководителей и собственников.

Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, информация была для вас полезной.

Светлана Беляева

Светлана Беляева

Генеральный директор

132 подписчика

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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