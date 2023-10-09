Вывод денег из компании. Командировка сотрудников. Личные расходы руководителей за счет компании

Вывод денег из компании
Пути вывода денег из бизнеса: чем опасен каждый из них.
Рекомендации по снижению налоговых рисков.
Командировка сотрудников
Что важно знать о командировках с точки зрения налогообложения?
Ошибки при учете расходов на командировки.
Личные расходы руководителя за счет компании
Чем опасно собственнику выкупать лизинговое имущество за копейки?
Покупка машины для личных целей на компанию — что здесь не так?
Дорогие телефоны, планшеты, ноутбуки и тд — что говорит судебная практика?
Разбираем другие кейсы по личным расходам руководителей и собственников.
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