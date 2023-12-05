Изменения по транспортному налогу 2024. На что обратить внимание

1. С января 2024 года при изменении в течение налогового (отчетного) периода места нахождения транспортного средства сумма налога (авансового платежа) исчисляется по новому месту нахождения транспортного средства с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения.



За месяц, в котором произошло изменение, налог уплачивают по старому месту нахождения транспортного средства.



2. Уточнен порядок уплаты транспортного налога по авто, которые числятся в угоне. Заявление по утвержденной форме о прекращении исчисления транспортного налога можно подать в любую инспекцию. Это можно сделать по почте, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика или другим способом.



На основании такого заявления похищенное ТС будет освобождено от транспортного налога с 1 числа месяца начала его розыска и до месяца возврата владельцу, на которого ТС зарегистрировано.



3. С 2024 года при изменении в течение налогового (отчетного периода) характеристик транспортного средства, сумма налога (авансового платежа) исчисляется с учетом специального коэффициента. Он определяется в порядке, который установлен пунктом 3 статьи 362 НК.



4. Изменили перечень транспортных средств, за которые не нужно платить транспортный налог. Не являются объектом налогообложения самоходные, специальные и специализированные автотранспортные средства, которые:

зарегистрированы на сельскохозяйственных товаропроизводителей;

используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.