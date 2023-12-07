Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

О чем еще поговорили с моим интересным гостем?
Показатели GetCourse.
Идея GetCourse.
Почему 1 человек точно купит?
Страх в продажах.
Что позволило GetCourse вырасти?
Искусственный интеллект в GetCourse.
Что позволяет расти онлайн-школам?
Стоит ли идти в узкие направления при создании курса?
Как начать свой бизнес?
Как нанимать сотрудников?
Трафик в бизнесе.
Продажи в бизнесе.
Какие курсы покупают?
Инфобизнес и вызовы современности
Советы от Марата.
Следующий увлекательный подкаст выйдет на моем youtube-канале на следующей неделе с Романом Масленниковым, руководителем агентства «Взрывной PR». Обсудим PR-инструменты для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний.
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