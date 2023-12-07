Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

Как подготовиться к смене режима налогообложения

Если вы решили сменить режим налогообложения, до конца года нужно подать уведомления. Кроме подачи уведомления, нужно подготовиться к самой смене режима. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы она прошла максимально гладко.