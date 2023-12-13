Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

О чем поговорили с моим интересным гостем?
🔹 О герое видео-подкаста
🔹 Подарок для самых активных
🔹 Начало пути в бизнесе
🔹 PR-агентство и первый контракт
🔹 Что использовал для продвижения бухгалтеров
🔹 Как бесплатно попасть в СМИ?
🔹 Где взять клиентскую базу?
🔹 Лиды для клиентов
🔹 Как написать книгу?
🔹 PR — это ...
🔹 Способы продвижения
🔹 Интересные кейсы
🔹 Как придумать идею для продвижения?
🔹 Как подбирать сотрудников?
🔹 Как стать креативным человеком?
🔹 Как продвигаться через инфоповод?
🔹 Креативный аудит от Романа
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