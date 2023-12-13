Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

Об этом и многом другом вы узнаете из моего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».

О чем поговорили с моим интересным гостем?

🔹 О герое видео-подкаста

🔹 Подарок для самых активных

🔹 Начало пути в бизнесе

🔹 PR-агентство и первый контракт

🔹 Что использовал для продвижения бухгалтеров

🔹 Как бесплатно попасть в СМИ?

🔹 Где взять клиентскую базу?

🔹 Лиды для клиентов

🔹 Как написать книгу?

🔹 PR — это ...

🔹 Способы продвижения

🔹 Интересные кейсы

🔹 Как придумать идею для продвижения?

🔹 Как подбирать сотрудников?

🔹 Как стать креативным человеком?

🔹 Как продвигаться через инфоповод?

🔹 Креативный аудит от Романа

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