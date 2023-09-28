Эволюция бухучета

Где-то в первобытном океане
Первобытная рыба: - Вот мои маленькие икриночки, мои родненькие, только что-то их все меньше и меньше, кто-то их жрет что ли? Были бы цифры, я бы их посчитала. Эх, надо на сушу выползать.
Проходит миллиард лет.
Где то на первобытном пляже
Первобытное земноводное: - Так, сколько я снесла яиц? Непонятно... Блин, где же цифры взять? О, а вот эти камушки на пляже вполне вместо цифер подойдут!
Проходит еще миллиард лет
Где-то в первобытном лесу.
Динозавр: - Ты, потом ты, опять ты, и еще ты, тьфу сбилась со счету. Когда же цифры появятся??
Еще 400 миллионов лет
На берегу древнего озера.
Питекантроп смотрит на свое отражение в воде: - Вот он я, один, - закрывает глаза рукой, - А вот нет меня, ноль. Один - ноль, ноль - один, гы-гы-гы.
Так появилась Булева алгебра.
И еще три с половиной тысячи лет
Древнее стойбище.
Древний человек делит добычу между членами своего племени: - Мамонт один. И я один. А вас всех не один. Короче мамонт мой, а вы давайте быстро цифры придумывайте.
Так появился баланс.
Еще две тыщи лет
Древние викинги возвращаются из похода по Римской империи.
Викинг: - Жена! Смотри что я тебе привез из Рима - римские цифры! Теперь будешь считать наше хозяйство.
Так появились замученные бухгалтерши, ведущие учет своим мужьям.
И еще тыща лет
Древние персы смотрят на римские цифры: - Это цифры? Не, это какие-то палочки для суши. Нихрена не понятно, давайте переделаем.
Так появились арабские цифры.
И снова тыща лет пролетела
Древний купец сидит на гальке на берегу моря и пытается сообразить почем продавать привезенный товар. Машинально перебирает гальку в руке. Срабатывает генетическая память на стадии первобытного земноводного - галька для расчетов! Только надо камушки нанизать на что-то чтобы они не разбежались.
Так появились счеты.
И еще пятьсот лет
Артельский счетовод Булкин только что огреб счётами по мордам от супруги за интрижку с секретаршей Ниночкой. «Какая все-таки паскудная вещь эти счёты, больно то как... Хорошо бы было вместо них что-нибудь эдакое, дорогое, большое и тяжелое...» Опять генетическая память от питекантропа - Булева алгебра!
Так появились компьютеры.
Еще сто лет
Главбух строительного холдинга Марьиванна, красная от злости как рак, капала валерьянку в стакан с коньяком. Под столом ползал сисадмин, выясняя причину отказа компьютера включаться в принципе. «Эх, - с тоской думал он, - когда же роботы заменят этих дур...»
Так появились первые бухгалтера роботы андроиды.
3023 год
Где-то на берегу океана человек перебирает камушки в руках. Срабатывает генетическая память : камни, счёты.... цифры... А что такое цифры? Человек морщит лоб, откидывает камень и идет голышом купаться в залив.
Из окна здания за ним наблюдают роботы – андроиды.
Эволюция закончена.
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