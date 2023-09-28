Эволюция бухучета

От первобытной рыбы, мечтающей о цифрах, к древним викингам, открывающим римские цифры, к созданию компьютеров и появлению андроид-бухгалтеров. Историю о том, как простой камень в руках трудолюбивого бухгалтера может стать символом целой эры, а потом исчезнуть в водовороте эволюции. 🌍🔢🤖

Где-то в первобытном океане

Первобытная рыба: - Вот мои маленькие икриночки, мои родненькие, только что-то их все меньше и меньше, кто-то их жрет что ли? Были бы цифры, я бы их посчитала. Эх, надо на сушу выползать.

Проходит миллиард лет.

Где то на первобытном пляже

Первобытное земноводное: - Так, сколько я снесла яиц? Непонятно... Блин, где же цифры взять? О, а вот эти камушки на пляже вполне вместо цифер подойдут!

Проходит еще миллиард лет

Где-то в первобытном лесу.

Динозавр: - Ты, потом ты, опять ты, и еще ты, тьфу сбилась со счету. Когда же цифры появятся??

Еще 400 миллионов лет

На берегу древнего озера.

Питекантроп смотрит на свое отражение в воде: - Вот он я, один, - закрывает глаза рукой, - А вот нет меня, ноль. Один - ноль, ноль - один, гы-гы-гы.

Так появилась Булева алгебра.

И еще три с половиной тысячи лет

Древнее стойбище.

Древний человек делит добычу между членами своего племени: - Мамонт один. И я один. А вас всех не один. Короче мамонт мой, а вы давайте быстро цифры придумывайте.

Так появился баланс.

Еще две тыщи лет

Древние викинги возвращаются из похода по Римской империи.

Викинг: - Жена! Смотри что я тебе привез из Рима - римские цифры! Теперь будешь считать наше хозяйство.

Так появились замученные бухгалтерши, ведущие учет своим мужьям.

И еще тыща лет

Древние персы смотрят на римские цифры: - Это цифры? Не, это какие-то палочки для суши. Нихрена не понятно, давайте переделаем.

Так появились арабские цифры.

И снова тыща лет пролетела

Древний купец сидит на гальке на берегу моря и пытается сообразить почем продавать привезенный товар. Машинально перебирает гальку в руке. Срабатывает генетическая память на стадии первобытного земноводного - галька для расчетов! Только надо камушки нанизать на что-то чтобы они не разбежались.

Так появились счеты.

И еще пятьсот лет

Артельский счетовод Булкин только что огреб счётами по мордам от супруги за интрижку с секретаршей Ниночкой. «Какая все-таки паскудная вещь эти счёты, больно то как... Хорошо бы было вместо них что-нибудь эдакое, дорогое, большое и тяжелое...» Опять генетическая память от питекантропа - Булева алгебра!

Так появились компьютеры.

Еще сто лет

Главбух строительного холдинга Марьиванна, красная от злости как рак, капала валерьянку в стакан с коньяком. Под столом ползал сисадмин, выясняя причину отказа компьютера включаться в принципе. «Эх, - с тоской думал он, - когда же роботы заменят этих дур...»

Так появились первые бухгалтера роботы андроиды.

3023 год

Где-то на берегу океана человек перебирает камушки в руках. Срабатывает генетическая память : камни, счёты.... цифры... А что такое цифры? Человек морщит лоб, откидывает камень и идет голышом купаться в залив.

Из окна здания за ним наблюдают роботы – андроиды.

Эволюция закончена.