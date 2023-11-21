Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2

После всех событий, описанных в дневнике Николая, его жизнь стала еще более интересной и неожиданной. Он продолжал выполнять свои бухгалтерские обязанности, но каждый новый день приносил с собой новые задачи и приключения.

Читайте первые десять дней из жизни Николая в первой части:

Бухгалтерия 2053: когда бухгалтер-робот борется за USB-порт и мечтает о карьере в обновлении ПО Мы уже боимся писать про будущее, чорд оно наступает через год. Читают нас, что ли, отдельные структуры... поэтому будем писать просто бред, он то точно не сбудется. Сильно на это надеемся. www.klerk.ru

А теперь продолжение. У андроида-бухгалтера Николая него появились новые коллеги и задачи, которые поднимают его роботическую жизнь на новый уровень каждый день.

День одиннадцатый

Помощник мой не совсем андроид, такая тумбочка на колесиках. Я назвал его R2D2. Честно говоря, еще не разобрался, как с ним обращаться. Пока только научил его командам «Ко мне!» и «Голос!». И потом он реально тумбочка на колесиках. Идея! Буду его использовать для хранения документов! Когда документы появятся. Как здорово - документов еще нет, а место хранения уже оборудовано! Какой же я предусмотрительный :))))

День двенадцатый

Сегодня случайно подслушал, что нас с помощником в коллективе прозвали «два ведра». Ух ты, без году неделю работаем, а нам уже кличку дали! Это ли не популярность?

День тринадцатый

Вызывал главный, лично выдал мне задание - завтра в сушильном цехе сделать «фото дня». Моя задача - сидеть в углу и каждые 10 минут фотографировать основные узлы и показания приборов. Выхожу в цех завтра.

День четырнадцатый

Сделал за час 23 фотографии и понял, что мне зарядки не хватит. Настроил автоматическое фотографирование - не помогло. Нашел розетку и подключился, правда провод короткий, ну да ладно, вроде видно все. Обнаружил, что в цех забежала одна из собак, охраняющих территорию базы. Я пытался ее прогнать, но не смог, поэтому перестал обращать на нее внимание. Вдруг раздался тихий хлопок, и я перестал заряжаться.

Пошел к розетке узнать в чем дело, а там ужасная картина. Собака перегрызла провод моей зарядки и погибла от удара током. Пришлось хоронить бедное животное.

День пятнадцатый

Вызывал главный по поводу моего вчерашнего отчета. Я шел в ожидании похвалы, потому что отчет был оформлен точно по регламенту и сдан строго в оговоренный срок. Вместо этого главный орал на меня полчаса:

- У тебя в отчете 23 фото более менее по теме, а остальные полторы тыщи - похороны собаки! Устроили тут, понимаешь, не цех, а кладбище домашних животных!

Не понимаю, что я не так сделал?

День шестнадцатый

Опять с утра вызвали к главному. Там меня ждал сюрприз! Приехал Михаил Федорович, мой создатель! Я был так рад, так рад, что чуть не прослезился. Спросил, как я здесь, как отношения с коллективом. Я ответил, что все отлично, наладил со всеми контакты, влился так сказать в коллектив.

Потом главный стал говорить Михаилу Федоровичу:

- Миша, ты создал отличного робота андроида. Просто робота. А мне нужен был робот бухгалтер. Просто бухгалтер. Понимаешь?

День семнадцатый

Нас с помощником отправили искать деревню бухов староверов, исповедавших двойную запись, чтобы мы постигли смысл плана счетов. Но почему-то командировку не оформили сразу, как положено. Написал служебку, что поскольку отбываю в длительную командировку, и провода грызут собаки, прошу выдать со склада две беспроводные аккумуляторные батареи. Выдали тоже без документов. Это меня сильно обеспокоило, непорядок. Пошел к главному, тот ответил:

- Да потом распишешься, ты же вернешься? Тебе же только туда и сразу обратно! Давай-давай иди уже, все оформим и подпишем, потом как-нибудь... наверное...

День восемнадцатый

Весь день собирались в дорогу, грузились гугл-картами и аккумуляторными батареями. Завтра выходим навстречу приключениям! Эх, как же здорово быть бухгалтером! Такая насыщенная интересная жизнь, я был другого мнения о бухгалтерии.

День девятнадцатый

К нам присоединился попутчик - блогер по имени Торчок, с сильно помятым лицом, в когда то белом плаще на голое по пояс тело и с устойчивым запахом алкоголя. Ему нужно было туда же, куда и нам - в деревню бухов староверов, чтобы написать про них в своем блоге. Своих подписчиков он подрастерял, поэтому нужна была прям Тема, а бухи староверы это Темищще.

День двадцатый

Торчок с темой не ошибся. Вчерашний пост вызвал шквал комментариев, большая часть которых крутила у виска утверждая, что никакой деревни в лесу не существует. Что Торчок известный хайпожор опять откуда то вылез непонятно зачем. Отписались еще пара десятков пользователей. Были комментарии и про нас. Писали, что я добрый и честный, туповатый немного, ну с кем не бывает. В общем, я понравился публике.