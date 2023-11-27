Бухгалтерия 2053, день 21: «Бухгалтерские болота, инвентаризация неизведанного»

В третьей части, начиная с 21-го дня, робот-бухгалтер Николай, его помощник-робот и блогер Торчок отправляются на поиски затерянной деревни. Их путешествие превращается в приключение с сюрреалистическими поворотами, где современные технологии встречаются с тайнами прошлого. Кроме того, команда случайно провела инвентаризацию болот.

Комикс создает Анастасия Перевалова и Ольга Ганюшкина из «Бухгалтерия Ада слушает», иллюстрации создал Борис Мальцев с помощью ИИ OpenAI.

Читайте первый выпуск:

Бухгалтерия 2053: когда бухгалтер-робот борется за USB-порт и мечтает о карьере в обновлении ПО Мы уже боимся писать про будущее, чорд оно наступает через год. Читают нас, что ли, отдельные структуры... поэтому будем писать просто бред, он то точно не сбудется. Сильно на это надеемся. www.klerk.ru

Читайте второй выпуск:

Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2 После всех событий, описанных в дневнике Николая, его жизнь стала еще более интересной и неожиданной. Он продолжал выполнять свои бухгалтерские обязанности, но каждый новый день приносил с собой новые задачи и приключения. www.klerk.ru

В предыдущих части мы остановились на том, что команду отправили искать деревню бухгалтеров староверов, исповедавших двойную запись, чтобы робот Николай смог постигнуть смысл плана счетов.

День двадцать первый

Оказалось, что Торчок устроил нам сюрприз! Он нашёл старинные хроники, которые описывают, где находится деревня староверов-бухгалтеров, и до последнего момента держал это в секрете. Согласно записям, где-то в лесном болоте под корягой со старым сапогом скрыт КАМАЗ. Нам предстоит его отыскать. Невероятное приключение ждёт впереди!

День двадцать второй

Весь день искали по гугл-картам болото. Оказалось, что болото не одно, и не два, вобщем тут трудности возникли. Решили обходить каждое болото, когда нибудь да найдем наше. И вообще с болотами обнаружился непорядок. Во-первых, актив неидентифицирован как положено, то есть отсутствует регламент или локальный нормативный акт. Во-вторых, актив размечен и подписан только виртуально, на местности разметки нет. Пришлось исправлять.

День двадцать третий

Сегодня обошли четыре болота. Нашли Ниву, двенадцать велосипедов, пулемет Максим и сорок два ведра. Вешали таблички, на которых указали кадастровый номер и название болота. Типа «Кад.№ 27:07:006523:91 болото Лагушачья падь». Обнаружили болото, отсутствующее на гуг карте и в кадастре. Сделал соответствующую запись в кадастре, повесил табличку и дал название. Не нашел три болота, которые есть в кадастре. Исправил. Доложил руководству.

День двадцать четвертый

Обошли еще три болота за весь день. Я посчитал, чтобы обойти все болота с той же скоростью, нам потребуется 716 лет. Торчок сказал, что обходить все болота - не вариант. Тогда я пересчитал - более менее приемлимая вероятность события «мы нашли наше болото» наступает через 277 лет. Но Торчку этот аргумент тоже не подошел. Странный он.

День двадцать пятый

Думали, что дальше делать. Торчок задал вопрос голосовому помощнику. Тот долго думал, а потом выдал, что наша ситуация похожа на сюжет русской народной сказки, а там главные персонажи обычно активно спрашивают у других персонажей, как пройти, что делать, кто виноват, кому на Руси и т.д., причем не только у людей, но и у животных, сил природы и сказочных героев.

День двадцать шестой

Пытался наладить контакт сначала с ручьем, потом с деревом и еще с белкой. Безрезультатно. Спросил у голосового помощника, почему не отвечают. Он сказал, что у меня шрифты не загружены и языки не все установлены и что нужны патчи. Нашел в даркнете, скачал и установил мне. После установки мир вокруг меня стал странный, видимых объектов стало гораздо больше, звуков тоже. Я подошел к белочке, она улыбалась мне и манила к себе лапкой. Мы с ней долго разговаривали, это было восхитительно. Но на следующий день я ничего не вспомнил.

День двадцать седьмой

Очнулся от того, что кто-то грубо меня будил и кричал прямо в мой микрофон:

«Платить кто будет?! Слышь ты, мерин, харе лежать как Ленин в мавзолее, давай бабки плати, а то ща поотрываем тебе все манипуляторы!»

В ходе беседы выяснилось, что патчи, скачанные из даркнета, платные, и пришли их хозяева за деньгами. Я пытался объяснить этим людям, что я робот, у меня нет денег, но они угрожали забрать R2D2 на металлолом. Я позвонил Главному, и он заплатил.

День двадцать восьмой

Странный был день. Я сломался, Торчок тоже, только у R2D2 все работало. Да у него просто ломаться нечему, он же не сложнее игры Ну погоди 80-х годов 20 века, а вообще по сути он беспроводная колонка. На этом мы поругались, все трое. Торчок накатал пост, какие мы бездушные, металлические и тупые. Мне пришлось отвечать ему в его же блоге, что насчет тупых это надо еще проверить. Да, у людей мозг сложнее, чем мой. НО, я свой использую на 100%, а люди от силы 5%. Нуи кто из нас тупее? Теперь почти все фолловеры Торчка меня ненавидят. Я же знал, что люди не любят правду про себя...

День двадцать девятый

Приходили люди из даркнета, спросили почему больше не скачиваем патчи. Мы же еще с деревьями не разговаривали и с ручьем. А с ветром какие беседы интересные... Я подумал и отказался, какой то я странный был после патча. Да и Главный долго ругал меня, что купили всякий яд, что есть же нормальные патчи в даркнете, спросили бы у него, он бы посоветовал.

День тридцатый

Торчок сказал, что надо уходить из этого леса, но напоследок осмотрим болота. Их оказалось 22, поэтому мы очень поздно чухнули, что надо было уходить сразу, а болота осматривать по дороге. Мы оставили R2D2 отвлекать внимание, а сами пошли через болота. Договорились с R2D2, что кинем ему геолокацию и подождем его.