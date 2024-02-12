Каша. Или в каком периоде истекает трехлетний срок для принятия НДС к вычету?

Сначала предисловие, в форме анекдота. Маленькая девочка Маша, прибивая на стену третью медвежью шкуру, бормочет сквозь зубы: "Каши им, черт возьми, жалко... постель я им, черт возьми, помяла..."

А теперь сам пост. Налоговый кодекс в последнее время начинает становиться сборником шарад, загадок и ребусов с неизвестным количеством правильных решений. Типа, если вы думаете, что у загадки "Висит груша, нельзя скушать" одно верное решение — "лампочка", то вот фиг вам. Второе решение "Тётя Груша повесилась" тоже верное. Висит? Висит. Груша? Груша. Кушать можно? Нет. Вуаля!

Как вы думаете, в каком периоде истекает трехлетний срок для принятия НДС к вычету? А что тут думать, открываем Налоговый кодекс и читаем вслух:

Налогоплательщик (покупатель) вправе принять к вычету НДС, предъявленный продавцом товаров, работ, услуг (п. 2 ст. 171 НК РФ). Для этого необходимо соблюдение следующих условий (п. 1 ст. 172 НК РФ): приобретенные товары (работы, услуги) используются в операциях, облагаемых НДС; приобретенные товары (работы, услуги) приняты на учет; в наличии правильно оформленный счет-фактура. При этом заявить вычет НДС налогоплательщик может в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ или услуг (пп. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Вроде все понятно, язык, опять же, русский, вроде. И тут жизнь подкидывает ребус — а могу ли я включить в декларацию НДС за 4 квартал 2023 года счет-фактуру от 28 декабря 2020 года? Ответ как бы "да", тем более, что Минфин России в письме от 16.01.2023 № 03-07-11/2235 уточнил, что воспользоваться вычетом за прошлые периоды налогоплательщик может не позднее того квартала, в котором истекает трехлетний срок. 28 декабря 2020 года плюс три года получается 28 декабря 2023 года — вписываемся в 4 квартал 2023 года. Ура!

Наивные чукотские девушки, у нас же есть еще один фигурант налогового законотворчества — Верховный Суд РФ, который в определении от 24.08.2021 № 308-ЭС21-13958 пришел к выводу, что три года для вычета НДС не продлеваются на 25 дней для сдачи. "Каши им, черт возьми, жалко..."

Думаете, суд сказал как отрезал? Не-е-е-е-т :) В арбитражной практике встречаются решения, подтверждающие, что предусмотренный Налоговым кодексом РФ трехлетний срок на вычет НДС продлевается на 25 дней, отведенных для подачи декларации по итогам квартала, в котором истекает этот срок.

А вы что думаете?