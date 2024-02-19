Мне кажется, что на требования ФНС нужно отвечать с колодой Таро в руках. Заповеди бухгалтера

Мне кажется, что скоро надо будет отвечать на требования ФНС с колодой Таро в руках. Времена такие наступают, мутные. Одно понятно точно — посадят. А вот когда, за что и на какой срок - пока неизвестно. Поэтому Таро. Они не врут. Выпала Колесница — всё трындец, жги паспорт, меняй пол и беги. Ну а если Королева Кубков — успокойся, в ближайшее время тебе ничего не угрожает, иди пей дальше свою просекко.

И вообще пора нам организовать секту бухгалтерскую с бухгалтерским богом, чтоб было кому молиться. Назовем его Баланс, а его помощников-архангелов - Дебет, который слева, и Кредит, который справа.

Сатаной у нас будет Налоговый кодекс, а налоговые регистры - его чертями.

План счетов самый первый в виде скрижалей священных был дан Луке Пачоли 500 лет назад. Давали ему эти скрижали архангелы Дебет и Кредит, они же поведали о двойной записи и продиктовали заповеди.

Заповеди бухгалтера

Почитай бога своего Баланса и следи, чтобы он сходился, иначе божий цербер ФНС покарает тебя отрицательным протоколом. Не усердствуй с проводками по счету 000, ибо против бога Баланса создан он, посему разумно используй силу его и сразу зачищай поляну. Не применяй 97 счет всуе. Счет сей правила применения имеет свои, выучить надобно их и читать вслух перед применением. Оградит тебя это от позора и штрафов. Веди учет строго по ПБУ и ФСБУ. Тексты древние эти писали умные люди, коих больше не родит земля наша. Знали они об этом, потому и записали, чтобы нам было, где умные мысли брать. Не создавай резерва без надобности, сначала создай надобность, потом резерв. Если надобности нет, прям совсем нет - сиди смирно и покорись судьбе, не создавай резерв. Не тяни бухучет к налоговому, сову на глобус не натянешь. Есть для этого налоговые регистры-черти, зови их, пусть они натягивают. Не желай чужой зарплаты, желай сразу зарплаты ИТОГО. Помни, тот, кому много надо, много и получит. Не рисуй документы и отчетность, ну а если уж рисуешь, то не жалей красок. И масла. И в рамочку.

Муза от нас ушла. Вместе с Фортуной. Бухать. Такие вот времена. Так что самообслуживание. Допишем заповеди?