Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы давно подозревали, что нас читают ТАМ, наверху, но втихаря. И потом реализуют наши идеи. Из последнего - налог на убыток :))) Мы люди отзывчивые, решили немного помочь мозгами. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А тут же нужен креативный подход...

Итак, Бухгалтерия Ада представляет:

(Где-то в параллельной Вселенной).

Поправки в Налоговый кодекс РФ

1) НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ УСЛОЖНЕНКА

Не для средних умов. Право на такой режим дается при предъявлении справки об уровне IQ не ниже 130 пунктов. Включает в себя экспоненциальную шкалу ставок налога на доход, НДС двенадцать ставок на выбор в соответствии с условиями и торговый сбор с отдельных видов деятельности по шести разным ставкам. Все ставки регионы устанавливают самостоятельно.

2) ПОДАЧА УТОЧНЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

При подаче уточненки сверху накидывается от 5% до 15%, по желанию налогоплательщика. Ну типа чаевые, лишняя суета же, надо оплачивать.

3) ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ИНКОГНИТО

Для тех, кто оказался в трудной финансовой ситуации. Режим позволяет компании временно исчезнуть с рынка и переждать нехорошую ситуацию. Можно войти и выйти из режима в любой момент, но нужно заплатить в бюджет.

4) СТАВКИ НДФЛ (для налоговых агентов)

Понятие базовой ставки НДФЛ в размере 10%.

Надбавки к ставке за превышение доходов сверх 60 тыщ в год, 120 тыщ в год, и т.д. по 1% за каждые 60 тыщ.

В лотерею каждый год разыгрываются льготные фиксированные ставки НДФЛ. В лотерее участвуют лотерейные билеты, приобретаемые налогоплательщиками отдельно. Льгота дается на один год.

5) ДВА РЕЖИМА ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ

Первый - работодатель выступает в качестве налогового агента (как сейчас)

Второй - обязанность уплаты НДФЛ возлагается на работников.

Во втором случае ставка НДФЛ фиксирована. Для тех, кто ходит на работу и получает много, ставка налога 13%, кто получает мало ставка 13%, кто ничего не получает тоже 13% и кто не ходит на работу также 13%. Не спрашивайте почему так. Должна быть хоть какая-то стабильность

Понятие много и мало будут разъяснены письмами Минфина отдельно, следите за публикациями.

6) УВЕДОМЛЕНИЯ

Можно не подавать Уведомления об исчисленных налогах и взносах, но тогда надо подать Уведомление на отмену Уведомлений, а чтобы вернуть назад, надо подать Уведомление на отмену Уведомления об отмене Уведомлений.

7) ПЕНИ И ШТРАФЫ

Пени и штрафы выводятся из юрисдикции НК РФ и передаются в управление ЕНС, в который будет внедрена нейросеть. Она и будет считать пени и штрафы. Может у неё получится. Там все равно никто не разберется, по какой формуле всё считают. Считает машина и слава богу.