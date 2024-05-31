Предложили ввести налог на убыток

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов пояснил, что налог на убыток должен быть для тех, кто умышленно показывает убытки.
На практике, если компания не имеет имущества и показывает убыток, то выездная налоговая проверка маловероятна. Его предложение: если компания в течение 3 лет не выходит на прибыльность, она должна платить налог на убыток. И наличие убытка должно быть, как минимум, основанием для камеральной проверки.
Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.
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Комментарии5
понеслось...
Не, ну с проверкой - понятно, согласен.
Но налог!!!! У него итак что-то не срослось, а из него последнее.... А отдавать чем он должен? штаны свои отдать в счёт уплаты?
Кароче.... получил прибыль - гони рупь! получил убыток - гони два рубля!
Это очень смешно. Довелось мне работать на одном промышленном оборонном предприятии с госучастием. Так вот... до некоторых событий прибыли там отродясь не было
Вот оно, отрицательная мотивация в действии. Как же у них это в голове поворачивается и укладывается. Он сидит на зарплате, вот и выдумывает всякую хрень. А пусть идет и поработает на свободном рынке. Он работу точно не найдет, даже наемную, т.к. дурак.