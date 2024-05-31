Предложили ввести налог на убыток

Предложение прозвучало на обсуждении налоговых реформ, предложенных Минфином с 2025 года, в Торгово-промышленной палате (ТПП) 30 мая, где присутствовал «Клерк».

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Владимир Кузнецов пояснил, что налог на убыток должен быть для тех, кто умышленно показывает убытки.

На практике, если компания не имеет имущества и показывает убыток, то выездная налоговая проверка маловероятна. Его предложение: если компания в течение 3 лет не выходит на прибыльность, она должна платить налог на убыток. И наличие убытка должно быть, как минимум, основанием для камеральной проверки.

Кузнецов — в центре

Организаторами заявлено, что основные предложения будут направлены на рассмотрение в комитет Госдумы, в Администрацию Президента, а также профильные министерства и ведомства.

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