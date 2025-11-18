Прощай прошлое и здравствуй ИИ

Прочитали в интернетах, что сейчас продавцам дипломов и курсовых пишет ИИ. Если раньше курсач тебе делал препод или умненький студент, то теперь ИИ. Что сводит высшее образование практически к нулю. Диплом о высшем образовании — как старый чек из 2008 года. Еще на бумаге. Напечатанный. Но непонятно, для чего.

Вот например медицина. Пять лет назад я ходила по врачам и они не стесняясь лазили в интернет. От этого немног сжималось внутри, а на хрена мне такой врач. То теперь двинулись дальше. Схему лечения пишет ИИ. Датчики будут на теле, все снимет и проанализирует робот. Так может уже не надо к врачу идти? Я и сама могу промт ИИ написать. Типа, а скажи ка мне ИИ, чой-то у меня колено стреляет, и в боку тянет так тихонечко, и во рту утром как кошки нагадили, ну-ка выпиши рецептик. ИИ схему нарисует, таблетки в аптеке закажет, и будет напоминать, что в два часа пить синюю таблетку, а на ночь - две зеленых. Красота ведь?

Вернемся к нашей любимой бухгалтерии.

Помните, как ещё пять лет назад мы, бухгалтеры, в 23:47, в пижаме, с чаем в одной руке и с мышкой в другой — сидели в 1С, как на гранате, и шептали: «Боже, пришли зелененький протокол»?

А теперь…

Подключаем интеграцию 1С с банком - выписки грузятся сами.

Переходим все на ЭДО. Первичка? А что это?

Пишем промт ИИ сделать сверки с помощью сервисов и устранить расхождения.

Ну а если ИИ научить искать пересорт и делать анализ на предмет расходов, что можно, что нельзя, то где здесь бухгалтер будет? Нигде. А-а, ну да, кому то надо нажать три кнопки - сформировать подписать отправить.

Я написала промт «оцени мою бухгалтерию на предмет ошибок и нарушений законодательства».

И ИИ выдал мне не просто отчёт.

Он выдал мне философский вывод:

«Уважаемая Анастасия, вы тратите 8 часов в неделю на то, что я делаю за 12 секунд. Возможно, вам стоит задуматься о карьере в сфере астрологии. Или хотя бы в танцах».

Представьте: через год один бухгалтер на сто компаний.

Он не будет ни считать, ни проверять, ни переживать.

Он будет… нажимать кнопку «Запустить ИИ».

А потом — смотреть, как ИИ сам решает, можно ли списать лампочку как «инвестиции в экологию офиса».

Мы, бухгалтеры, когда-то были стражами налогового кодекса.

Сейчас — технические операторы ИИ-архивов.

Наше главное умение будет вовремя сказать: «Ага, ИИ, ты опять опять всё правильно сделал. Но… ты уверен, что это не был кот, который сел на клавиатуру и заказал «электронный пакет» за 3000 рублей?»

Так что, дорогие бухи, кто ещё в эйфории от «у нас есть сто клиентов, я устал, но я нужен», ваша эйфория — это последний вдох бухгалтерского ада.

Скоро вы будете сидеть в офисе, пить кофе, и смотреть, как ИИ, который ваше лицо не видел, но вашу бухгалтерию знает лучше вас, формирует отчёт, подписывает его и отправляет в ФНС.

…а вы — просто включаете музыку и думаете:

«А может, я всё-таки перейду в астрологию?»