Госзаказчик должен заплатить за услуги без контракта

«Вот уже настолько много сделано в области госзакупок, что даже начали закупать закупки!» © К. Чупырь, 2023

Анонс: всем кто занимается закупками известно, что оказанные услуги без контракта заказчик оплачивать не обязан.

Давайте узнаем, что случилось, что изменило судебную практику и будет изменения касаться других случаев оказания услуг, а так же поставок и подряда.

Заказчик письмом попросил Исполнителя оказать услугу, но оплачивать отказался сославшись на отсутствия контракта.

Суды трех инстанций денежные средства взыскали.

В частности суд кассационной инстанции в постановлении АС Волго-Вятского округа от 23.03.2023 по делу № А43-7795/2022 указал:

заинтересованный в услугах заказчик обратился с запросом, а исполнитель предоставил эти услуги, это означает, что между ними возникло договорное соглашение.

исполнение в частности подтвердили путевым листом. Доказательствами признали в том числе маршрутный лист с подписью заказчика, объяснения сотрудника исполнителя и прейскурант (АВТОР: Странные действия Заказчика. Заказчик намеревался получить бесплатно услугу или на что Заказчик рассчитывал?!);

довод о том, что без контракта услуги не оплачиваются, не верен в данном случае. Заказчик совершил небольшую закупку у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, поэтому особых требований к заключению контракта не было.

Но есть аналогичный противоположный пример из практики который показывает, где суды не взыскали оплату.

Исполнитель считал, что он оказывал услуги как единственный поставщик в рамках малой закупки с ценой, которая не превышала максимально допустимый уровень. Однако, его доводы были отклонены (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2023 № 07АП-11485/2022 по делу № А45-19596/2022).

Вывод: оба вышеуказанных судебных документа не содержат каких-либо знаковых моментов на что можно было бы обратить друзья ваше внимание. Значит судебную практику еще какое время будет колебать.

Но есть приятный момент, коль скоро кассация приняла решение в пользу исполнителя, то есть шансы, что практика может полностью склонится в пользу исполнителей.

«Госзакупки - это как игра в «Монополию», только вместо свободной конкуренции - острые стратегические ходы и много бумажной волокиты». © К. Чупырь, 2023.

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