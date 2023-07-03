Плохая погода — повод изменить сроки контракта. Прокуратура против, но суд «за»

Две стороны договорились о том, чтобы отремонтировать автодорогу. Но потом, из-за дождей, работы не могли быть выполнены вовремя, поэтому они подписали дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ. Допустимо ли изменение сроков исполнения контракта из-за непогоды?

Прокурор посчитал, что это соглашение вредит третьим лицам, поэтому он обратился в суд, чтобы его отменить.

Три судебных инстанции при повторном рассмотрении дела его не поддержали и указали:

📌соглашение было заключено на основе норм изменения срока выполнения контрактов, в частности строительных контрактов. По этим нормам допустимо один раз изменить срок выполнения работ, в том числе из-за невозможности выполнить по причинам, не зависящим от сторон. В норме не указан список конкретных причин. Наличие такого обстоятельства в Законе о контрактной системе 44-ФЗ направлено на улучшение эффективности и оперативности удовлетворения государственных и муниципальных потребностей;

📌в соответствии со СНиПом и условиями контракта, укладку горячего асфальта следует проводить в сухое время года и когда температура не опускается ниже +5°С. При плохой погоде нельзя проводить эти работы;

📌большую часть времени для выполнения работ пришлось на период дождей. Это было подтверждено официальным документом от специализированного учреждения. Подрядчик не смог бы выполнить работы качественно и вовремя по объективным причинам. Данные обстоятельства были подтверждены доказательствами.

📌дополнительное соглашение было заключено по взаимному желание с обеих сторон, чтобы соблюсти правила и качество выполнения работ;

Есть практика по ситуации, когда Госзаказчик дальновидно подошел к прорабатыванию условий контракта и включит условие о возможности скорректировать срок выполнения работ в случае неблагоприятной погоды.

В частности, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в своем постановлении от 13.08.2021 № № Ф04-3210/2021 по делу № А75-13333/2020 так и указал: «(перефразировано) это условие в документации и контракте необходимо, чтобы получить хороший и долговечный результат работ, который был достигнут с использованием правильной технологии производства».

Вывод: при определённых или отсутствии определенных условий в строительных госконтрактах допустимо изменение срока выполнения контракта, которое может быть обусловлено достижением благоприятного результата.

Но обратите внимание, что корректировка сроков дело обоюдное, т.е. заказчик так же должен желать переноса сроков. На мой взгляд, достижение благоприятного результата должно быть во главе угла, даже если госзаказчик не согласен на изменение сроков. Отсутствии согласия заказчика — это вероятный спор, в связи с чем встречается негативная практика для исполнителей. В таком случае стратегия и тактика защиты исполнителя должна быть иная. И еще, при подписания контракта и при его исполнении обязательно имейте ввиду погодные условия и будьте готовы заблаговременно предпринять все необходимые юридические действия по этому поводу, еще до того, как заказчик возжелает расторгнуть контракт.

Константин Чупырь