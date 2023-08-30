О бедном налогоплательщике замолвите слово жалобой в вышестоящий налоговый орган

Практика рассмотрения жалоб в вышестоящем налоговом органе сводится к тому, налогоплательщикам системно отказывают в рассмотрении или удовлетворении. Так ли он ужасен и кровожаден вышестоящий налоговой орган.

«У тебя нет шансов победить, если в споре с налоговым органом ты вооружен только лишь логикой, фактами и здравым смыслом. Нужно проявлять не дюжею смекалку.» © Константин Чупырь, 2023

Часть №1 здесь.

Есть такая забава у налоговых органов, жалобу не принимать к рассмотрению по надуманному поводу, якобы жалоба подписана неуполномоченным лицом.

А предлог такой, УФНС отказалось рассматривать жалобы, потому что по их твердому убеждению, жалобу подписал аноним, доверенность рисованная, налоговые жулики-мошенники жалуются, а значит, однозначно отказать.

Даже в суде налоговый орган продолжал настаивать на своем требуя доказательств, что оригинал доверенности предоставляли в экспедиции при подаче жалобы. Налоговый орган откровенно пытался запудрить мозги суду пытаясь возложить бремя доказывания на налогоплательщика. Такие фокусы не прокатывают в судах, как бы налоговые органы не старались.

Дорогие читатели, имейте это ввиду и подстраховывайтесь на подобные случаи, отказать могут любому налогоплательщику.

Я позже напишу одну историю, возможно в виде фельетона, скорее всего в виде фельетона, про доверенность и про полномочия, когда я представлял налогоплательщика в ИФНС 35 по городу Москве. Там в принципе забавная история связана не только с доверенностью. Следите за публикациями.

Продолжим

Любой, кто хотя бы однажды подавал жалобу лично в налоговую инспекцию, знает, насколько тщательно инспектор изучает доверенность, паспорт. При этом инспекторы чуть ли не требуют отдать им оригинал доверенности. И практически всегда, когда придираются к доверенности, бегают куда-то, видимо в юридический отдел или еще куда то, черт их знает куда они бегают. Иногда шоу нигилизма продолжается в несколько сценических актов. Я многое видел и слышал, всё постепенно будет изложено для вашего прочтения. Так вот, такое происходит не везде, но зачастую. Видимо всё зависит от самих инспекторов и их руководителей, и от ситуации, когда им надо — устраивают спектакль, когда не надо — всё идет гладко.

К сожалению, чтобы обжаловать решение налогового органа в суде придется пройти процедуру обжалования в вышестоящем налоговом органе и пережить эти жутки тернии налоговых процедур.

Вопросы с доверенностями далеко не единственная и не основная проблема.

Случается так, что налогоплательщик или его представитель направляет апелляционную жалобу по ошибке непосредственно в вышестоящий налоговой орган. К сожалению, на практике такие жалобы остаются без рассмотрения. Случается такое, что вышестоящий налоговый орган принимает жалобу к рассмотрению, на рассматривает ее в обычном порядке, не в апелляционном. Это связано с тем, что Налоговым Кодексом РФ подобные ситуации никак не урегулированы.

Примечательно, что использование права на обжалование процедурных решений и действий налоговых органов требует осторожности, так как в большинстве случаев это не приводит к положительным результатам отмены решения налогового органа, даже если жалоба налогоплательщика удовлетворена, так как к моменту рассмотрения спора вышестоящим налоговым органом или судом, нижестоящий налоговый орган часто уже принимает окончательное решение по проверке.

Процедурные, или иначе сказать — процессуальные нарушения однозначно повлекут отмену решения, только если инспекция не выполнила существенные условия процедуры рассмотрения материалов проверки, указанные в абз. 2 п. 14 ст. 101 НК.

Коль затронули обжалование инспекционных решений, не лишним будет затронуть аспекты, связанные с обжалованием. Далее рассмотрим основные моменты и особенности досудебного и судебного обжалования решений и действий налоговиков.

Следите за продолжением.

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